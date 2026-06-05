Вам буде цікаво! Читайте в номері за 6 червня

Щоб мирне небо на усій землі

Єднало всіх дітей, по всьому світі!

Тисячі дітей разом із батьками зібралися в центрі столиці, щоб зустріти довгождане літо й відзначити одне з найсвітліших і найдобріших свят – День захисту дітей. Уже на підході до Катерининського парку гостей зустрічали дзвінкий сміх, дитячі пісні та веселі голоси аніматорів. Здавалося, що парк на один день перетворився на величезну країну дитинства, де живуть радість, мрії та справжні дива.

Справжньою мандрівкою в часі стала виставка «Історія іграшок» у Виставковому павільйоні Катерининського парку. Пошуковий загін «Пам’ять і Слава» разом із молодіжним рухом «Зірка» зібрали унікальну колекцію іграшок радянського і дореволюційного періодів. Деяким експонатам уже близько ста років. Дивлячись на них, дорослі згадували своє дитинство, а діти з подивом дізнавалися, що ними гралися їхні прабабусі та прадіди.

Стор. 1 і 5

Свято талантів

В актовій залі Бендерської гімназії ім. І. П. Котляревського відбулася урочиста церемонія нагородження найталановитіших учнів гімназії – традиційне свято «Золоте зерно», на якому щороку заохочують кращих із кращих.

У залі зібралися учні, педагоги та батьки, щоб вшанувати тих, хто протягом навчального року наполегливо йшов до своєї мети, відкривав нові горизонти знань, досягав високих результатів у науці, творчості та спорті.

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Засновник російського авангарду

Михайло Ларіонов – російський художник, теоретик мистецтва, сценограф, один з основоположників російського авангарду, народився в Тирасполі 3 червня 1881 року. Його називали «людиною-оркестром», адже у своїй бурхливій діяльності він поєднував усе, що його захоплювало й надихало.

Водночас варто зазначити, що рідний Тирасполь відіграв важливу роль у творчому становленні художника. Саме тираспольські серії та цикли його картин, наділені особливою енергетикою, здобули визнання широкої аудиторії.

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Крім того, журналісти «Гомону» підготували для читачів газети низку публікацій про:

вибори ректора ПДУ ім. Т.Г.Шевченка;

літній відпочинок для школярів;

долю для кожного через гороскоп;

погоду наступного тижня та інше.

Головне фото з архіву гімназії.