Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 6 юние, ал зиарулуй ностру

Клубул Спортив ал Арматей а организат о сэрбэтоаре спортивэ пентру милитарь ши фамилииле ачестора. Пентру викторие ау луптат 15 екипе. Принтре ачестя ау фост але фамилиилор пачификаторилор, кадецилор де ла Институтул Милитар ши але суворовиштилор. Конкурсуриле ау фост диверсе. Де екземплу, ын проба «Траверсаря» ау конкурат тэтичий, пе кынд ын «Рапортул секрет» а фост апречиятэ, пентру ун резултат максим, мунка коордонатэ ын екипэ.
Чине а девенит ынвингэтор? Афлаць ын артиколул «Стартурь веселе ын капиталэ»
Абсолвенций школилор се афлэ ла рэскручя друмурилор. А венит тимпул сэ-шь алягэ о месерие пентру виитор. Не стрэдуим ын фиекаре нумэр сэ повестим деспре унеле динтре еле. Де дата ачаста ам алес сэ ворбим деспре психопедагоӂие – о професие че ымбинэ штиинцеле едукацией ку психолоӂия. Шефа катедрей де едукацие прешколарэ спечиалэ ши манаӂемент психолоӂик Олга Людвиговна Марачковская, кандидат ын штиинце педагоӂиче, дескоперэ есенца ачестей мунчь ши а студиилор.
Деспре тоате ачестя афлаць ын артиколул «Каля спре едукацие»
Мештерица Дина Гораш а алес сэ трансформе сэпунул ынтр‑ун материал артистик. Еа дэ наштере унор букете уймитоаре, парфумате ши плине де кулоаре, че ымбинэ естетика, утилитатя ши рафинаментул лукрулуй мануал. «Фолосеск колоранць ши есенце парфумате – де ла трандафир ши романицэ пынэ ла хортенсие ши орхидее. Ымпреунэ креязэ ун мирос деликат ши плэкут», — не асигурэ Дина.
Кыт тимп резистэ ачесте композиций афлаць ын артиколул «Мирясма букетелор дин сэпун»