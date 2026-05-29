Анонс газеты «Приднестровье» на 30 мая

Мы живём в эпоху перемен, масштаб и значение которых ещё не осознаём полностью. Слишком много нового, небывалого раньше происходит на наших глазах. Мир балансирует на грани хаоса. Дети в таких условиях становятся особенно уязвимыми, причём уже не только в реальном, но и в виртуальном мире. День защиты детей – повод ещё раз напомнить о том, что все они имеют «Право на счастливое детство».

От газификации республики до восстановления мелиоративных систем — предприятие «Газполимерсервис» уже четверть века остаётся важной частью инфраструктуры Приднестровья. Как небольшому коллективу удаётся обеспечивать качество, осваивать новые направления и работать на благо страны, узнаете из материала «Надёжность в деталях».

Испытываешь неподдельный интерес, читая строки о Приднестровье, написанные турецким путешественником Эвлией Челеби или же польским писателем Генриком Сенкевичем. Чувство, будто попал в другое измерение, настолько отличается эпоха, сама призма восприятия. О том, что связывает наш край с историей Речи Посполитой, читайте в материале «Польский след».

Олеся Коровай – кандидат физико-математических наук, доцент, в недавнем прошлом декан физико-математического факультета ПГУ и советник Председателя Правительства по вопросам образования, основатель первой в ПМР школы робототехники и лауреат единственной российской премии для женщин-учёных. Ей посвящён очерк «Лауреат премии КOLBA».

Мечта служить в милиции появилась у Евгения ещё в школьные годы, а сегодня он уже возглавляет одно из подразделений УВД Бендер. Как кадет, участковый и молодой офицер сумел заслужить доверие коллег и найти подход к трудным подросткам — читайте в зарисовке «Когда сбывается мечта детства».

Нина Негривода из Подоймицы успевает всё: воспитывать большую семью, заниматься предпринимательством, петь в народном коллективе и оставаться душой своего села. История «Женщина, которая восхищает» — о трудолюбии, семейных ценностях и умении дарить тепло окружающим даже в непростые времена.

Вот и начались долгожданные летние каникулы для школьной детворы. Чтобы они прошли интересно и пользой, газета подготовила детскую страничку «Для самых любознательных». Юные читатели найдут загадки, ребусы, мини-квесты, советы и задания, а также их ждёт история про умную помощницу «Алису».

Её работы — словно ожившие сказки: тёплые, атмосферные, наполненные характером и настроением. Бельчата, зайцы, ёжики, лисята, персонажи любимых книг, добрые старики — кажется, ещё мгновение, и они улыбнутся, заговорят или шагнут навстречу. Их создательница представляется просто — Таня Ветка. Подробнее о ней и её работах читайте в рубрике «За чашкой кофе» в материале «Игрушки со своей историей».

Пока город только просыпается, Евгения Татарова из Глиного уже создаёт сладкие шедевры из натуральных продуктов. Многодетная мама и талантливый кондитер рассказала, почему идеальный торт — это не только вкус, но и душа, вложенная в каждую деталь. Читайте – «Профессия со вкусом».