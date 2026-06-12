Анонс газеты «Приднестровье» на 13 июня

Во второе воскресенье июня в Приднестровье отмечают профессиональный праздник работников лёгкой промышленности. В этот день речь идёт о тех, кто десятилетиями обеспечивает работу одной из ключевых отраслей экономики. «Обувь, которая держит марку» — так называется материал о бендерской обувной фабрике «Софтшуз», которая сохраняет традиции, модернизирует производство и выпускает востребованную продукцию, в том числе для экспорта.

Наша газета продолжает заседание «Экспертного клуба», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый откровенный диалог. Журналисты за одним столом с приглашёнными гостями, экспертами в разных областях, говорят об актуальном, о том, что касается каждого. В этот раз гостем проекта стала министр по социальной защите и труду Елена Куличенко. Подробнее в материале «Устойчивость социальной системы – приоритет».

«Время выбирать будущее» — материал о начале приёмной кампании в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко и важных изменениях в жизни вуза. По итогам выборов ректором утверждена Лариса Скитская. Также приёмная комиссия напоминает абитуриентам о подготовке и подаче документов.

Работа швеи, вопреки стереотипам, на самом деле сложный когнитивный процесс, требующий постоянной концентрации, пространственного мышления, математических расчетов (построение выкроек, определение расхода ткани) и мгновенного принятия решений при адаптации технологий. Очерк «Ровной строчкой, от простого к сложному» посвящён молодой и перспективной работнице столичной швейной фабрики «Одема».

Для Приднестровья характерно стремление к подлинности, к историчности. Подход важно сохранить в век искусственного интеллекта. О том, чем опасен «Документальный вымысел» — читайте в одноименном материале из авторской рубрики «Фернет и интернет».

Каждому из нас бывает дорога какая-нибудь вещица. Для другого — пустяк, безделица, не заслуживающая внимания. А для тебя — целое сокровище, маленький мир, в котором живут воспоминания. Вещь как отрезок счастливой поры. Вещь как память о тёплой маминой руке. Вещь как напоминание о времени, когда дети были маленькими и никакого пубертата вам ещё и в страшном сне не снилось. Размышления на тему – в рубрике «Заметки на салфетках» в материале «Вот они есть. Вот они здесь».

Туристы, приезжающие в Приднестровье, на память о посещении республики стремятся увезти с собой её частичку — в виде сувенирной продукции, товаров с национальным колоритом от местных мастеров. Популярными позициями являются историческая атрибутика, а также полиграфия — открытки, буклеты, книги о нашем крае и Бендерской крепости. Это и многое другое можно найти в сувенирной лавке, расположенной у входа в цитадель крепости. Что пользуется наибольшим спросом, какие подарки предпочитают наши гости — в зарисовке «Сувениры из Приднестровья».

Впервые кооператив по прокату лошадей появился в Тирасполе в далёком 1988 году: покататься на настоящей живой лошади стало возможно в парке «Победа» и в сквере Авиаторов. Сегодня, почти 40 лет спустя, по столичным улицам продолжают водить статную белую лошадку и более мелкого, но по-своему симпатичного ослика. Подробнее о жизни этих животных, а заодно их любящих хозяев, читайте в очерке «Непарнокопытные друзья человека».

Мы продолжаем цикл публикаций о редких представителях флоры и фауны нашего края, занесённых в Красную книгу. В субботнем номере — ещё один герой цикла, лесная куница. Даже там, где этот хищник встречается относительно часто, увидеть его в природе — большая удача. Осторожная и скрытная, она по праву считается одной из самых загадочных обитательниц наших лесов. Об этом животном читайте в публикации «Тень леса».