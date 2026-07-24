Анонс газеты «Приднестровье» на 25 июля

Григориополь отмечает 234-й день рождения. Город помнит свою историю, героическое прошлое. И гордится настоящим – достигнутыми успехами в разных сферах жизни, в труде и отдыхе, в спорте. А ещё – людьми, которые делают его таким. Подробно – в репортаже из праздничного Григориополя «Сердце города бьётся для нас…».

За пластинками Владимира Высоцкого когда-то выстраивались огромные очереди, а его песни переписывали на магнитофонные кассеты и знали наизусть. Почему спустя десятилетия его творчество по-прежнему объединяет людей разных поколений, рассказывает семья Балабас, для которой бард стал частью жизни. Читайте — «В очереди за свежим воздухом».

Есть в Приднестровье места, побывать в которых обязательно стоит!

Одно из них – село Гармацкое Дубоссарского района. Для жизни это отличное место, все блага цивилизации здесь есть. Обо всём подробно – в рубрике «Новая милая малая родина» в субботнем материале под названием «А вы бывали в Гармацком?».

В привычной для вас уже рубрике «Лучшие подруги» мы поговорим о том, что красота – понятие субъективное. О модном ателье, о спорте для женщин и о том, как сделать современную укладку, читайте в материале «Чтобы быть… красивой».

За яркими костюмами, овациями и опасными трюками скрываются годы тренировок, травмы и постоянные переезды. Историю циркового артиста Андрея Жемана о мечте, которая однажды стала профессией и смыслом жизни, узнаете из очерка «Пока горит на манеже свет».

Звёздное небо, мерцание огня, удобные кресла и хорошее кино – иногда для счастья нужно совсем немного. История семейного кинотеатра «Кинофазенда» доказывает, что самые необычные проекты рождаются из простой мечты семьи. Читайте – «Романтика под звездным небом».