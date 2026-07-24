Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 25 юлие, ал зиарулуй ностру

Олга ши Дмитрий Доброхотов — дой артишть, каре шь-ау унит дестинеле ши талентеле, пентру а ӂенера идей иноватоаре, унеорь кяр згудуитоаре. Ын скурт тимп, ей вор марка 20 де ань де колабораре ши драгосте ын куплу.

Деталий гэсиць ын артиколул «Дой реӂизорь, о сингурэ повесте».

Едукация модернэ есте ымплетитэ ку професионалисмул, креативитатя, респектул пентру фиекаре копил ши, чел май импорант, ку дедикация челор вырстничь. О довадэ а ачестор кувинте есте ши активитатя Дианей Александровна Булгарь, о тынэрэ едукатоаре плинэ де енерӂие де ла грэдиница «Извораш» дин сатул Ташлык, районул Григориопол. Думняей а реушит сэ кучеряскэ чел май ыналт титлу де рекуноаштере професионалэ пентру тинерий педагоӂь — Премиул Президентулуй РМН.

Деталий гэсиць ын артиколул «Дин драгосте пентру копий».

Чентрул де информаре туристикэ, ситуат ын четатя Бендер, а маркат ун мик жубилеу — 5 ань де активитате фруктуоасэ, пе паркурсул кэрея ау фост елаборате итинераре туристиче ку диверсе дестинаций, кончепуте астфел, ынкыт сэ инклудэ принчипалеле атракций але републичий. Чентрул оферэ туриштилор рэспунсурь ла тоате ынтребэриле.

Деталий гэсиць ын артиколул «Гидул кэлэторулуй куриос»

Ын картиерул Хомутяновка дин Бендер курциле ши грэдиниле мултор касе партикуларе сынт долдора де флорь де о фрумесеце рарэ. Дар динтре тоате се евиденциязэ чя де пе страда Борис Главан, а господиней а Валентина Максимовна Слизько. Думняей, ымпреунэ ку соцул, с-а дедикат тоталменте мунчий ын грэдинэ атунч кынд а плекат ла одихна бинемеритатэ. Дар сэ шитиць кэ еа май аре о пасиуне — йога, пе каре о практикэ дежа 12 ань, деоарече о ажутэ сэ менцинэ греутатя ши тенсиуня артериалэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Зына Флорилор дин Бендер».