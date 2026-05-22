Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 23 май, ал зиарулуй ностру

Ла о стаӂиере дин луна май едукаторий институциилор прешколаре ку лимба молдовеняскэ де предаре дин орашул ши районул Рыбница ау добындит експериенцэ ын организаря унуй медиу едукационал модерн, ориентат спре о дезволтаре армониоасэ а копиилор. Принтре ачештя ау фост ши едукаторий дин с. Жура (районул Рыбница): Р. Козловская, А. Грицкул, Н. Мамей, Р. Чайковская, А. Негрян ши С. Каташинская. Ши думнялор шь-ау ымпэртэшит експериенца ын кадрул семинарулуй инструктив-методик «Имплементаря програмулуй едукационал де базэ ын групеле ку копий де диферитэ вырстэ».

Сэптэмына курентэ музеул де историе дин сатул Карагаш а девенит о пунте ын тимп пентру доуэ ӂенераций де тинерь – пичий групелор «Стелуцеле» ши «Акварелька» де ла Чентрул де дезволтаре а копилулуй «Романица» ши елевий класелор а 4 «б». Уний с-ау букурат де о активитате музеалэ музикалэ ши театрализатэ интерактивэ, интитулатэ суӂестив «Друмул спре рэдэчинь», яр алций с-ау алэтурат рындулуй де пионерь, агэцынду-шь ла гыт кравата рошие.

«Мэ мындреск ку аний пе каре ый ам, сынт богэция мя», — сусцине Вера Андреевна Тимуш ын ажунул аниверсэрий сале де 65 де ань. Ын чей 45 де ань де активитате педагоӂикэ есте мындрэ пентру челе зечь де ӂенераций, ла едукация кэрора а контрибуит интенс. Тотушь, принчипалул мерит ал думняей, ын опиния руделор, приетенилор ши а тутурор куноскуцилор, е кэ реушеште ын мод уймитор сэ-шь менцинэ екилибрул ынтре кариерэ ши ролул де социе, мамэ ши буникэ.

Пентру Валентина Шындор, студентэ ла УСН «Т.Шевченко», сэрбэтоаря фамилией есте уна мулташтептатэ, пе каре о сэрбэтореште ку мембрий фамилией сале — Валентина, Мирослава, Ярослав, Елена ши Руслан. Ын ачастэ фамилие с-ау ымплетит армониос рэдэчиниле молдовенилор ши але украиненилор, формынд о челулэ а сочиетэций унитэ прин традиций.

