Анонс газеты «Приднестровье» на 16 мая

В Приднестровье продолжает работу Фонд социальной поддержки «ВМЕСТЕ», созданный по инициативе Правительства. Его средства направляются на финансирование социально защищённых статей бюджета. В формировании активно участвуют предприятия, организации и граждане, неравнодушные к трудностям, с которыми столкнулась республика. Представители общественных объединений уверены: приднестровцы в очередной раз продемонстрировали сплочённость и готовность поддерживать друг друга в непростой период. Подробнее — в материале «Нам важно оставаться сплочёнными».

Этот медицинский центр за десять лет стал для более чем миллиона пациентов местом современной диагностики, лечения и доверия. Учреждению удаётся сочетать технологии, опыт врачей и внимательное отношение к людям. Пациенты знают: «За здоровьем — в „ТираМед“».

Где проходит граница между самовыражением и духовной ответственностью? О татуировках, символах, внешнем облике и внутреннем содержании человека рассуждает в материале «Вера и мода» настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Никита Заверюха.

Почему люди приходят в арт-студию «Creative.events» снова и снова — за творчеством, атмосферой или возможностью ненадолго стать счастливее? Узнаете из зарисовки «Искусство для всех».

Вместо привычных цветов — сыр, фрукты, шоколад, орехи и даже раки. Ольга Азарова умеет превращать продукты в подарки, которые хочется рассматривать не меньше, чем пробовать. Как журналистика привела её в мир фуд-флористики и почему за необычными букетами обращаются даже из-за границы — читайте в материале «Букеты, которые удивляют».

«Сладкий рай» от Ирины Осипенко» — о том, как одно увлечение может превратиться в дело жизни и собственный бренд. Пастила, зефир, леденцы и чипсы из натуральных продуктов здесь становятся не просто сладостями, а заботой о здоровье, творчеством и способом дарить людям радость.

Для Вячеслава и Натальи семья стала главным жизненным ориентиром и опорой. Что помогает паре оставаться по-настоящему счастливой спустя годы — привычка, мудрость или всё-таки нечто большее, узнаете из очерка «Секрет счастья семьи Самоний».