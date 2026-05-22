Анонс газеты «Приднестровье» на 23 мая

Сегодня культура продолжает жить во многом благодаря наличию одарённых энтузиастов, творческих личностей, бескорыстных подвижников своего дела. В ДК посёлка Красное Слободзейского района работают именно такие люди, им посвящён очерк «Чтобы огонь не угас».

Как безжизненные степи Новороссии всего за несколько десятилетий превратились в богатый и процветающий край? О роли переселенцев, старообрядцев, казаков и земледельцев в освоении южных земель, а также о том, как труд и вода изменили историю региона, — в материале «Земля труда и переселенцев» постоянной рубрики «Край обетованный».

Май – месяц праздничный, победный. Приднестровцы отметили 9 Мая, вспомнили земляков, разгромивших фашистскую нечисть. Эта тема по-прежнему звучит в письмах и обращениях читателей, но есть и другие вопросы, которые волнуют людей. О них – на очередной страничке «Форум. Трибуна общения».

«Ему любое дело по плечу»: фотограф, видеограф, фермер и кроликовод — каменчанин Вячеслав Дарий не боится осваивать новые направления и в каждом деле стремится к профессионализму. Читайте в одноименном материале.

Отдых на природе сегодня всё чаще становится комфортным: с беседками, мангалами, водой и даже холодильниками. Как недалеко от Тирасполя появилась база отдыха «У Витька», почему её создатели сделали ставку на рыбалку и уют, а также что нового ждёт гостей в этом сезоне — читайте в материале «На природу — с комфортом».

В свои 22 года Егор Лашкин уже входит в число сильнейших шахматистов региона. Как молодой тираспольчанин добился такого успеха и к каким вершинам стремится сегодня — читайте в очерке «Защита Лашкина».

Славянские ль ручьи сольются в русском море? В Приднестровье ежегодно 24 мая проходят знаковые торжества, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры. «Мы понимаем друг друга» — материал о том, что объединяет молдаван, русских, украинцев, болгар, белорусов и другие народы спустя тысячелетие …

Поток туристов в последнее время стал уже чем-то обыденным. Но что остается в стороне от главных маршрутов? Как раскрыть душу в процессе межкультурного диалога? Автор юмористической зарисовки «Кротовина» делится опытом: как способно развиваться общение, когда люди говорят на одном языке, ну или по крайней мере стремятся к взаимопониманию…

Красота оперения в сочетании с умом и сообразительностью отличают эту птицу, которую изредка можно встретить на городских улицах, чаще всего в зелёных зонах предместий. Подробнее расскажет эссе «Сойка, красавица среди умниц».