В субботнем номере газеты «Гомін» 20 июня вы сможете прочитать:

Музыка памяти в репертуаре «Красной гвоздики»

В Приднестровье этот день называют «черная пятница». 19 июня – трагическая дата в календаре каждого жителя Бендер. В 1992 году, когда в школах проходили выпускные вечера, на вечерние улицы мирного города на БТРах и танках ворвались вооруженные спецподразделения Молдовы. За несколько недель необъявленной войны людей погибло больше, чем за весь предыдущий период молдовско-приднестровского противостояния. Время прошло, а боль в сердцах приднестровского народа не утихает.

О перемещении граждан через границу

В условиях действия ограничительных мер не все граждане имеют право на выезд из республики. Об этом подробно – от руководителя Кризисного центра Вадима Шмаленко, который пояснил, что на сегодня порядок выезда за пределы Приднестровья регламентируется соответствующим постановлением Правительства.

Он – ровесник республики

Александр Кравчук родился в 1990 году в городе Бендеры в семье инженеров Бендерского авторемзавода. Учился в Бендерской гимназии № 2, а затем поступил в Одесский национальный экономический университет на факультет «Финансы и кредиты», получил квалификацию бакалавра финансов и кредитов.

«Рилла» – участник проекта «Покупай приднестровское!»

Фирма с таким названием пока работает на внутренний рынок, специализируется на копчении и вялении рыбной продукции. За годы существования она зарекомендовала себя как поставщик экологически чистой продукции без применения каких-либо химических препаратов. «Рилла» является участником проекта «Покупай приднестровское!» с 2017 года.

Врач, которая стала лидером фермеров

В современном мире женщине принадлежит многогранная роль: она и хранительница очага, и мать, и прекрасный работник, и активный общественный деятель. Есть на свете женщины-труженицы. Они всегда в работе, в хлопотах, не могут усидеть без дела ни минуты, все успевают и на работе, и дома. Именно с такой познакомился недавно. Живет она в красивом старинном селе Кицканы, а зовут ее Лариса Коломиченко.

Роль личности в истории Приднестровья

Перелистывая страницы 30-летнего пути ПМР, мы по-новому вглядываемся и оцениваем передовую когорту основателей республики и их вклад в становление государства. Яркой среди них является личность Анны Захаровны Волковой.

Знания и опыт врачей – на пользу людям

Ситуация складывается таким образом, что коронавирусные лечебные учреждения в Приднестровье будут сокращаться. Заболевание идет на спад. Инфекционный госпиталь в Тирасполе уже не принимает больных, лишь выписывает тех, кто выздоровел.