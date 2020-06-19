Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 20 июня

В свежем выпуске субботнего номера:

День медицинского работника в этом году, в условиях пандемии коронавируса, приобрел особое значение. О людях, которые выбрали самую радостную и самую суровую профессию одновременно. О тех, кто работает, чтобы видеть, как больной становится здоровым, а у опустившего руки появляется надежда. Если нужно, они трудятся в две, в три смены. О медиках накануне их профессионального праздника читайте в газете «Приднестровье».

О том, как полёт в бездну страха может обернуться надеждой на будущее выздоровление рассказывает материал об одном из новых корпусов Республиканской клинической больницы. Здесь каждый день кипит бой за жизнь человека. Его можно выиграть, если поверить в себя и стать единомышленником медицинской команды отделения химиотерапии.

29 лет отдала своей профессии Анжела Покосовская. Медсестра инфекционного отделения Дубоссарской ЦРБ ни минуты не сомневалась: продолжать ли ей выполнять свою работу в оборудованном провизорном госпитале или остаться дома, и сегодня находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

От профессионализма врачей и скорости приезда машины скорой помощи зачастую зависит жизнь обратившегося. В газете рассказ о работе одной из бригад бендерской «скорой» – фельдшера Степана Ладного и водителя Ивана Чекой.

О том, насколько важно доверие больного к врачу, о непростой, но интересной жизни сельской амбулатории рассказывает главврач СВА села Колбасна Сергей Ткач.

Каждое утро она идет на работу – собранная, спокойная. Доброжелательно здоровается с подчиненными, которых называет не иначе как «коллеги». Надевает защитный костюм и отправляется на обход. Почему когда-то выбрала профессию врача, как работает в условиях пандемии и о чем мечтает сегодня Эмилия Теишану, заведующая инфекционным отделением РКБ, вы узнаете из материала «Когда врач на своем месте».

В рубрикой «Побратимы» в статье главы Официального представительства Республики Южная Осетия в Приднестровье Виталия Янковского о геноциде осетин, совершенного правительством Грузии в 1918-1920 годах XX столетия. Скорбную дату 100-летия геноцида отмечает каждая семья страны.

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