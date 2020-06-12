Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 13 июня

В канун праздника тех, кто трудится в сфере легкой промышленности, издание расскажет о воплощении идей модельеров, о кропотливой работе швей, обувщиков и текстильщиков. О свершениях и планах, о работе без перерыва тогда, когда необходимо в короткие сроки обеспечить медиков защитными костюмами в достаточном количестве, в подборке материалов «Ко Дню легкой промышленности. Перекличка».

Продолжая тему 75-летия Великой Победы, газета вспоминает воинов прошлого. В этом номере – история участника Ясско-Кишиневской операции из Слободзеи, а в послевоенное время – сотрудника правоохранительных органов Ивана Андруса.

Никого не оставит равнодушным рассказ о девочке, которую в 14 лет угнали в Германию. Что помогло ей не сломаться, выстоять и выжить? Об этом нашему корреспонденту рассказала сама Таисия Ивановна Нагорная, которой сегодня перевалило за 90 лет. А поводом для встречи нашего корреспондента с бывшей узницей трудового лагеря в Германии стала фотография, которую дочка узницы прислала на фотоконкурс…

Ещё пять лет тому назад Бендерский речной порт собирались хоронить, как предприятие. Но несостоявшийся банкрот уже третий год работает с прибылью. Более того замахивается на масштабные проекты с участием иностранного капитала, которые никто не в силах реализовать от истока и до впадения в Чёрное море, включая и акваторию Днестровского лимана. О сегодняшних заботах приднестровских речников читайте в субботнем номере.

Куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом? Такой вопрос задают сегодняшние абитуриенты. Открыв газету, наши молодые читатели смогут ознакомиться с перечнем высших учебных заведений Приднестровья и как следует изучить условия приема в вузы.

На странице, посвященной здоровому образу жизни, читатели найдут информацию о том, как совместить правильное и питание и тренировки от тираспольского тренера Татьяны Ищенко. Кроме того, издание расскажет о «девушке-киборге» Татьяне Воротилиной, которая нередко тренируется перед Бендерской крепостью и может пробежать марафон на спортивном протезе.

В молодежной рубрике «Этажи» на этот раз можно прочитать об уроженке Бендер Валерии Караман. Модель, которая сейчас живет в Киеве, получила мировую известность, сыграв в одном фильме с голливудской звездой Робертом Паттинсоном.

О творчестве художницы Олеси Ивановой вы сможете прочитать в материале «На ее картинах всюду жизнь» из постоянной рубрики «За чашкой кофе».

А также гороскоп, фото недели и день в истории.