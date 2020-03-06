В субботнем номере газеты «Гомін» 7 марта вы сможете прочитать:

Неравнодушный человек, неуемная женщина

Живет в Бендерах неравнодушный человек, неугомонная женщина. Зовут ее Тамара Исаковна Ивангородская. В прошлом – комсомольский вожак, партийный работник, специалист общественного питания. Сейчас – «правофланговый» городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, член правления Бендерского общества украинской культуры «Вітчизна», член общественного Совета при Министерстве здравоохранения ПМР.

Женщина-легенда

В чем назначение женщины? Любить и быть хранительницей дома, рожать детей и воспитывать их, создавать красоту … Эти ответы лежат на поверхности и давно стали для нас стереотипами. А если задуматься? Женщины не только творческие личности, жены и матери. В годы войны они наравне с мужчинами вставали на защиту Родины.

Для каменчан примером женского подвига во время Великой Отечественной является Евгения Григорьевна Полоз.

Параллели в жизни Елены Петровны

Женщина… Волшебное, нежное создание. О ней поют песни, сочиняют стихи. Ее боготворят и ненавидят. Ее изучают, но все равно она всегда остается загадкой. Природа наделила женщину особой силой. Эта сила незримая, тонкая и ласковая, или одновременно большая и стихийная. Впрочем, быть настоящей женщиной означает уметь успевать везде.

Именно это доказывает героиня нашего рассказа – глава администрации поселка Маяк Григориопольского района, художественный руководитель ансамбля украинской народной песни «Вербиченька» Елена Петровна Григорук.

Есть у нашего народа и слава, и воля

Союз украинцев Приднестровья имени А. Бута 29 февраля провел в Григориополе ХІ отчетно-выборную конференцию.

На нее съехались делегаты шести районных и городских обществ украинской культуры (ТУК). Три первичные ячейки только образовались и прибыли на конференцию с целью стать полноправными членами республиканской организации.

Тираспольчане зиму провожали, весну искренне поздравляли

С самого утра на площади Суворова в Тирасполе провожали зиму: праздник «Широкая Масленица» собрал десятки жителей и гостей столицы. Городское Управление культуры подготовило насыщенную концертную программу, центр города заполонили тематические выставки, инсталляции и фотозоны.

«Масленица», прощай! «Мерцишор», встречай!

В Бендерской крепости открылся сезон фестивалей. В парке Александра Невского провожали Масленицу и встречали праздник весны «Мерцишор». Для бендерчан и гостей города была организована развлекательная программа: концерты, мастер-классы, спортивные соревнования, танцы и традиционные угощения блинами и другими лакомствами.