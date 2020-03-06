«Милая, славная, нежная женщина» – лейтмотив предпраздничного выпуска газеты «Приднестровье» в честь Международного женского дня.

«Когда они идут по улице всей дружной семьей, прохожие часто на них засматриваются. О чем ду­мают, нетрудно догадаться. И мы можем их встретить в праздничный день и улыбнуться, уже как знакомым». О семье Куделиных вы можете прочитать в публикации ««Катя, Софья, Ульяна».

«Два очень женских интервью» – героини материала лауреаты конкурса «Человек года-2020». Кто они, чем живут, о чем мечтают – о личном, о работе, о празднике расскажет газета.

В период Великой Отечественной на хрупкие, изящные плечи легла не меньшая нагрузка, чем на мужские, а сколько глаза женщин видели крови, человеческих страданий… История об уроженках и жительницах села Парканы, наравне с мужчинами деливших тяготы и лишения военных лет в материале «Женский батальон».

О том, что вынесено из счастливого детства и что объединяет всех нас, мужчин, заставляет в унисон звучать самые интимные, тонкие струны читайте в колоритной зарисовке «Наша Астрид», рубрика «Личное отношение».

Погоня за идеалом женщины – дело нелегкое. Один из авторов газеты в своем очерке попытался вывести его формулу глазами мужчин. Также в номере поэтические строки в честь женщин, гороскоп для них на 8 марта и многое другое…