В субботнем номере газеты «Гомін» 14 марта вы сможете прочитать:

То движение к солнцу не остановить, потому что зовется оно Тарас.

Ежегодно в первые весенние дни к памятнику Великому Кобзарю, в каком бы уголке земного шара он не находился, бесконечной вереницей стекается народ. Поэт, прозаик, художник, мыслитель – это он, славный сын украинского народа, имя которого известно нам с детства, становится центром притяжения для миллионов украинцев всего мира.

Ознакомительная встреча Президента ПМР с украинским послом

В Тирасполь прибыл глава украинского посольства Марк Шевченко. Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в РМ он занимает с конца прошлого года. В начале марта дипломата принял Президент ПМР Вадим Красносельский.

Спекуляции на беде недопустимы

Глава государства собрал в рабочем кабинете руководителей министерств и ведомств, вовлеченных в работу по профилактике и предупреждению распространения на территории Приднестровья COVID-19.

Госслужба СМИ подвела итоги прошлого года

Госслужба СМИ ПМР провела Коллегию, в ходе которой были подведены итоги деятельности ведомства за 2019 год. Руководитель Госслужбы Лидия Колодка отметила, что сейчас в Приднестровье зарегистрировано 281 средство массовой информации.

Беспощадная борьба с теневым рынком

Теневая экономика – это экономическая деятельность, скрываемая от государства и общества. Она находится вне любого контроля и учета со стороны государственных органов, что отрицательно влияет на состояние государственных финансов, прежде всего на формирование доходов бюджетов всех уровней.

И край света – не расстояние, если ты счастлива

Современная женщина способна сочетать в себе ум, женственность, такт. Она умная, интеллигентная, воспитанная, добрая, уверена в себе, компанейская и всегда молодая духом своим и душой. К тому же, наша героиня – Алла Мельничук – личность довольно известная и публичная.

Если есть здоровье, то можно к цели идти

О том, откуда берется желание заниматься спортом, и о том, что эти занятия привносят в нашу жизнь, мы побеседовали с общественным деятелем, который уделяет много времени и внимания патриотическому воспитанию молодежи, активно пропагандирует здоровый образ жизни. Депутат Верховного Совета ПМР Вадим Кравчук – большой сторонник спорта, когда-то он возглавлял Федерацию футзала города Рыбницы.