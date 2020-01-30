В субботнем номере газеты «Гомін» 1 февраля вы сможете прочитать:

Спецпредставитель ОБСЕ в Приднестровье

Австрийский дипломат Томас Майер-Хартинг – спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию – 23 января посетил ПМР с однодневным визитом. В составе возглавляемой им делегации были глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и группа советников.

Анонс

о проведении военно-спортивного праздника

На Республиканском стадионе в Тирасполе 8 февраля, в субботу, в 10:00 под эгидой Министерства обороны ПМР состоится военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

Команды силовых ведомств республики, юные защитники – суворовцы и кадеты, Рота почетного караула, а также военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье покажут абсолютно новые программы с применением военной техники и вооружения.

Четыре силовых ведомства представят также новую совместную показательную программу проведения контртеррористической операции по освобождению заложников. Будет применена специальная военная техника и вооружение.

Приглашаем всех жителей и гостей республики. Вход свободный.

Закалка – сибирская

Имя Виктора Григорьевича Синева неразрывно связано с историей Тирасполя и Приднестровья, хотя его родина – город Омск, один из крупнейших сибирских городов России, крупный научный, культурный, спортивный и промышленный центр. Родился он в самом начале уже предгрозового 1935 года –24 января.

Память – это не только воспоминания. Память – это великий долг

Сотни тысяч памятников, монументов, обелисков и братских могил оставила после себя Великая Отечественная война на нашей земле. И совсем не важно – то величавый курган, или маленький обелиск у дороги. За каждым из них – своя история, событие и судьба людей.

Урок для всего человечества, который надо помнить

Возле памятника жертвам Холокоста в Тирасполе 27 января собрались на митинг-реквием те, кто хотел отдать дань памяти погибшим в газовых камерах, сожженным заживо, расстрелянным и умершим во время жестоких медицинских экспериментов в концентрационных лагерях смерти.

Юбилей альма-матер спорта республики

В столичном Дворце Республики 24 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня образования факультета физической культуры и спорта Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко.