Подходят к концу многочисленные новогодние праздники. О том, как приднестровцы отмечали их в городах и селах республики в новом субботнем выпуске газеты «Приднестровье»

Крещенские купания – традиция с большим духовным смыслом. Но даже если не готов к богословскому диспуту, попробовать искупаться можно, просто в порядке интереса. «Купель – как бодрящий старт», начало новой жизни. Читайте в одноименном материале. И никогда не говорите, что не сможете начать…

В одном месте в одно время собрались юные Татьяны, чтобы попить чаю, побеседовать о своем, о девичьем и поблагодарить судьбу ли, родителей ли за прекрасное имя – Татьяна – подаренное им. Что вышло из всего этого – узнаете из публикации в нашей газете.

Приднестровские собиратели фольклора на Святки посетили сразу три села в Рыбницком районе, где попытались разыскать преданья старины глубокой. Но одними легендами, обычаями, тостами дело, разумеется, не ограничилось. В материале «Святочное ассорти» о том, что нашли путешественники.

О налоговой реформе для индивидуальных предпринимателей: что сделано и что нас ждет дальше – интервью с директором Государственной Налоговой Службы Максимом Баденко.

В очередном выпуске молодежной рубрики «Этажи» редакция дает дорогу литературному творчеству молодых авторов. Один из рассказов принадлежит студентке-журналистке Дарине Кулаковой, которая в этом году также дебютировала публикацией в журнале «Литературное Приднестровье».

И конечно, в выпуске – афиша выходного дня, гороскоп и еще много всего интересного!