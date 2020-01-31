В очередном субботнем выпуске газеты «Приднестровье» в первый день февраля читателей ждет много новостей и интересных публикаций

В конце 2019 в Китае произош­ла мощнейшая вспышка вируса неизвестного про­исхождения. Возбудите­лем заболевания явился коронавирус. В стране зарегистрированы тыся­чи случаев заражения, также известно об умер­ших от болезни людей. Новое заболевание получи­ло распространение, и жители нашей республики обеспокоены этим. Редакция газеты обратилась к заместителю главного врача по санитарно-эпидемиологическому обеспечению ГУ «Республикан­ский Центр гигиены и эпидемио­логии» Инне Палади с просьбой разъяснить ситуацию.

Денежные компенса­ции с виновников ДТП пострадавшим приходится ждать годами. И далеко не всегда дожидают­ся – даже если есть положительное решение суда, должники скрыва­ются от судебных испол­нителей или внезапно оказываются неплатеже­способны.

И что делать? Читайте в материале КОМПЕНСАЦИЯ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.

К 75-летию Победы. Материал «Отважный разведчик» – в редакцию позвонили из столичной школы №11 и пригласили на классный час, посвященный участнику Великой Отечественной войны Ивану Григорьевичу Дытюку – полному кавалеру орденов Славы.

В рубрике «Милая малая родина» история одного из самых молодых на­селенных пунктов селе Андреевка Рыбницкого района. Большинство его основателей – переселенцы из Украи­ны и России.

Форум. Трибуна общения продолжает вести диалог с читателями.

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Литературная страница представлена старейшей писательской органи­зацией Приднестровья «Горизонт».

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