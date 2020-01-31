В очередном субботнем выпуске газеты «Приднестровье» в первый день февраля читателей ждет много новостей и интересных публикаций

В конце 2019 в Китае произошла мощнейшая вспышка вируса неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания явился коронавирус. В стране зарегистрированы тысячи случаев заражения, также известно об умерших от болезни людей. Новое заболевание получило распространение, и жители нашей республики обеспокоены этим. Редакция газеты обратилась к заместителю главного врача по санитарно-эпидемиологическому обеспечению ГУ «Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии» Инне Палади с просьбой разъяснить ситуацию.
Денежные компенсации с виновников ДТП пострадавшим приходится ждать годами. И далеко не всегда дожидаются – даже если есть положительное решение суда, должники скрываются от судебных исполнителей или внезапно оказываются неплатежеспособны.
И что делать? Читайте в материале КОМПЕНСАЦИЯ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.
К 75-летию Победы. Материал «Отважный разведчик» – в редакцию позвонили из столичной школы №11 и пригласили на классный час, посвященный участнику Великой Отечественной войны Ивану Григорьевичу Дытюку – полному кавалеру орденов Славы.
В рубрике «Милая малая родина» история одного из самых молодых населенных пунктов селе Андреевка Рыбницкого района. Большинство его основателей – переселенцы из Украины и России.
Форум. Трибуна общения продолжает вести диалог с читателями.
Рубрика соцсети: о перегрузе в общественном транспорте, маршрутном этикете и о том, как строили тираспольский горком партии.
Литературная страница представлена старейшей писательской организацией Приднестровья «Горизонт».
А также гороскоп, когда ждать магнитных бурь и география приднестровской кухни.