Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 24 януарие, ал зиарулуй ностру

Татиана Анатолиевна Мураховская е професоарэ ла секиця де арте пластиче а школий де арте «Т. Гуртовой» дин Григориопол. Тимп де 27 де ань думняей, фиинд ынсэшь пасионатэ де десен, едукэ тынэра ӂенерацие ын спиритул драгостей пентру фрумос.

«Мэ стрэдуй сэ алтоеск ын суфлетул дисчиполилор мей респектул ши драгостя фацэ де лимба ши литература молдовеняскэ, фацэ де традицииле ши валориле попорулуй молдовенеск», — зиче Светлана Ивановна Гылка, професоарэ де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ын шкоала №16 дин Бендер. Думняей децине градул дидактик ынтый, дин анул 2013 есте еминент ал ынвэцэмынтулуй публик, децинэтоаре а Дипломей Президентулуй РМН.

С-а ынкеят ун Ан ал Попорулуй Нистрян ши а ынчепут алтул. Ачастэ темэ рэмыне актуалэ пентру тоате тимпуриле, ка ши тема фамилией ын сочиетате. О фамилие, каре меритэ сэ фие апречиятэ ка екземплу, есте ши чя а Наталией Георгевна Толстова дин сатул Хлиная, районул Григориопол, професоарэ де лимбиле молдовеняскэ ши енглезэ ку о експериенцэ де 16 ань.

Принтре куражоший каре шь-ау пермис де Боботязэ сэ се скуфунде ын апеле речь але рыулуй а фост ши Виталие Козицкий, ун крештин ортодокс дин капиталэ. Ла ынотэторий професиональ Виталие с-а алиният ын 2005, кынд, дин кауза уней боль ередитаре, практик шь-а пьердут ведеря. Ынотул й-а фост салваря, девенинд ун балсам пентру суфлет ши, тотодатэ, о сурсэ де сатисфакцие.

