Анонс газеты «Приднестровье» на 17 января

В эпоху Великой степи наши земли служили трансграничным коридором. Пересекали его самые разные племенные объединения. Кочевники наводили ужас на оседлых жителей, но бывали, если верить Пушкину, и зеркальные ситуации. «Объемлет ужас печенегов» – в постоянной рубрике газеты «Народ как река».

Он узнал о присвоении звания Героя Советского Союза всего за несколько дней до Победы — и уже не вышел из госпиталя. Кто он, наш земляк из Бендер, чья судьба оказалась неразрывно связана со штурмом Кёнигсберга и одной из самых драматичных страниц войны? Материал «Герой из рода Полецких» раскрывает историю подвига, о котором стоит помнить.

В одном дворе у него уживаются собаки и кошки, козы и кролики, индюки и голуби — и у каждого здесь своё место и характер. Для Евгения Доброва из Паркан забота о животных стала образом жизни, а не просто хобби. Очерк «Наверное, это любовь…» — о редком умении дарить тепло тем, кто отвечает безусловной преданностью.

Люди разных возрастов приходят сюда для самореализации и общения, поскольку здесь создана дружественная и сплочённая, почти семейная атмосфера. Образцовый ансамбль эстрадных танцев «Феличита», школа хореографии, секция кикбоксинга и ещё много интересного и полезного объединяет под своей крышей столичный фитнес-центр. Подробнее расскажет зарисовка «ColorFIT: когда мечты сбываются».

Есть почти в центре Тирасполя интересная локация – студия «Артрум». Проходя в тёмное время мимо неё, всегда невольно заглянешь в светящиеся окна. За ними – творящие дети и помогающие им взрослые. Как возникла идея создать такой творческий клуб? Обо всём узнаете у заслуженного работника культуры, члена союза художников Приднестровья, имеющего высшую педагогическую категорию Ольги Руденко в материале «Прикоснувшись лишь кончиком кисти».

В столичной картинной галерее проходит выставка фотоклуба «Поиск». О том, почему стоит её посетить и какими глазами увидел экспозицию автор – в материале «Я вышел из тени…».

Что «Словари не одобряют», узнаете из одноименного выпуска рубрики «Грамотеи».