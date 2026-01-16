Вам буде цікаво! Читайте в номері за 17 січня

Ми віримо в героїв спорту!

За традицією наприкінці кожного року в республіці визначають десятку найкращих спортсменів. Вони – наша гордість! За високими спортивними результатами стоїть щоденна, до поту й болю, праця спортсменів та їхніх тренерів. Без цього не буває рекордів, медалей і сходинок п’єдесталу пошани. Зате яка радість охоплює спортсмена, коли він виявляється «сильнішим, вищим, швидшим» за інших.

Придністровські спортсмени, змагаючись на найпрестижніших міжнародних аренах, виступають ще й повноважними представниками нашої держави.

Про те, як досягаються спортивні перемоги, читайте на шостій смузі суботнього номера «Гомону».

Національне розмаїття

У Придністров’ї мешкають представники понад 70 національностей. Напевно, тільки у Святки найяскравіше відчувається наша багатонаціональна палітра. До того ж поліетнічний, багатомовний, багатоконфесійний край є прикладом національної толерантності та єдності. Тут розмовляють мовою предків і ревно шанують їхні заповіді й традиції.

Українські, болгарські, російські та молдавські колядки, водіння Кози й Тура, інші національні обряди буквально тріумфують у перші дні нового року. І тут кожен по-своєму виявляє артистичний та співочий талант. У ці січневі дні яскраву палітру багатонаціонального мистецтва демонструють творчі колективи, професійні й аматорські, вокальні, хореографічні та музичні.

Про барвисті грані нашого національного розмаїття читачі нового випуску газети можуть дізнатися зі статей на 7-й та 8-й шпальтах видання.

Життя – театр

Великий англійський драматург Вільям Шекспір якось вніс у свою п’єсу не померклу впродовж століть фразу: «Увесь світ – театр, а люди в ньому – актори».

Театр – це місце, яке приваблює й залучає. Акторів – на сцену, глядачів – до зали. Тут особлива аура і своєрідна атмосфера. А які ж гарні та як красиво звучать слова «рампа», «прем’єра», «за лаштунками». Театр – місце, де душа одночасно й відпочиває, і працює. Монологи та діалоги акторів змушують нас замислюватися про вічне і прості людські почуття.

Однак вистава на сцені – це лише видима частина айсберга. В його основі – невтомна й постійна праця драматургів, сценаристів, режисерів, художників, освітлювачів, костюмерів, робітників сцени, гардеробників, білетерів – усіх, хто самовіддано служить Її Величності Мельпомені. Зауважте, що театральні працівники говорять не «працюємо в театрі», а «служимо в театрі». І в цьому відчувається особлива вишуканість.

Жоден театр не можна уявити без глядача, де б він не жив – у культурній столиці чи у віддаленому селі.

Про гастролі Придністровського державного театру драми та комедії в Кам’янському районі читайте на 5-й сторінці чергового випуску газети «Гомін».

Творчий колектив газети в першому номері «Гомону» за 2026 рік підготував для читачів ще низку публікацій:

про різдвяні богослужіння;

про роботу органів державної влади в першу декаду січня;

про чергові, включаючи ювілейні, дати створення органів державної влади, підприємств, військових частин, громадських об’єднань, творчих колективів.

Головне фото Ольги Шаповал.