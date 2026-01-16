Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 17 януарие, ал зиарулуй ностру

Трейзечь де копий дин тоатэ република ау партичипат ла конкурсул «Поезия маӂикэ!», иницият де зиарул «Адевэрул Нистрян» ымпреунэ ку Униуня скрииторилор дин Нистрения (секция молдовеняскэ). Ын праг де Анул Ноу, ын инчинта ИС «Приднестровская газета» с-ау адунат оаспець ши ынвингэторий конкурсулуй, ынсоциць де пэринць, буней ши кондукэторь, пентру а ворби деспре челе май реушите лукрэрь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Биланцул «Поезией маӂиче!»»

Ануал, Светлана Тахировна Тесса, шефа Департаментулуй де лукру ку копиий де ла Палатул де Културэ дин орашул Рыбница букурэ копиий ку дизабилитэць, организынду-ле о сэрбэтоаре де ярнэ ын инчинта кафенелей «Скавия». Ла евенимент се алэтурэ персоане ку суфлет маре, каре ле оферэ копилашилор кадоурь ши емоций позитиве.

Деспре доринцеле челе май сакре але копиилор ку дизабилитэць афлаць ын артиколул «Букурий деосебите пентру копий деосебиць»

Колеӂиул педагоӂик дин Бендер май бине де 40 де ань формязэ спечиалишть пентру ун домениу екстрем де импортант ши респонсабил. Ачаста есте о институцие де ынвэцэмынт професионал, каре мереу десэвыршешете методеле де предаре, де прегэтире практикэ а студенцилор ши стабилеште релаций де коопераре ку колеӂий дин алте ораше ши цэрь. Каре проекте дежа ау фост имплементате ши де че опортунитэць се букурэ студенций колеӂиулуй? Рэспунсул л-ам афлат кяр де ла педагоӂий ши студенций ачестуя.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ей луминязэ инимиле копиилор»

Ын кадрул организацией скрииторичешть «Горизонт» дин Бендер а фост лансат ун проект ку ӂенерикул «От поэзии к песне». Аутоаря ачестуя, Ана Мамонова, сусцине кэ креация поецилор бендерень, дестинатэ унуй аудиториу ларг де чититорь, ну ва рэмыне доар пе хыртие, чи ва добынди воче ши мелодие. Думняей дежа а креат песте 20 де кынтече ын база текстулуй поетик ал ауторилор:Муза Гончарова, Лариса Стойлова, Татиана Саурова, Еуӂения Ерьоменко, София Белая, Ана Мамонова.

Деталий гэсиць ын артиколул «Де ла версурь ла кынтек»