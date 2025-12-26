Анонс газеты «Приднестровье» на 27 декабря

Субботнее «Приднестровье» посвящаем приближающимся новогодним и рождественским праздникам.

В нашей «гражданской» последовательности Рождество Христово следует за Новым годом. О том, как подобает православному христианину встречать эти праздники, корреспонденту газеты рассказал настоятель столичного Свято-Никольского храма протоиерей Никита Заверюха. Так появился «Радостный, светлый рубеж».

Сегодня нам кажется, что ёлка и её главные герои – Дед Мороз со Снегурочкой – были атрибутом Нового года если не всегда, то с давних времён. Но это не совсем так, а как было на самом деле – узнаете из небольшого экскурса в историю «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла».

1 января 1995 года газета «Приднестровье» впервые поздравила своих читателей с Новым годом. Как много воды утекло с тех пор, сколько разных событий случилось – уму непостижимо! Заглянуть в прошлое – это всегда значит испытать разные противоречивые чувства. Однако при всём обилии свершившихся за 30-летие перемен, между той и современной жизнью обнаруживается немало общего. Более подробно расскажет «Новогодний номер 30 лет назад».

Сначала ты в детстве ждёшь волшебника, а потом становишься им сам, когда вырастаешь. Так случилось и у почётного сотрудника МВД Сергея Гилко, когда он вместо форменного кителя надел шубу Деда Мороза и пошёл в новогодние дни к малышам. Сколько радости у детворы и у самого волшебника вызывал этот факт узнаете, если прочитаете «Когда умеешь дарить радость».

В новогоднюю ночь есть герои, благодаря которым праздник проходит спокойно: таксисты доставляют людей вовремя, спасатели и пожарные оберегают безопасность, врачи спешат на помощь. А есть мы, с которыми случались новогодние истории, забавные и смешные, счастливые и жизнеутверждающие. Об этом и расскажут «Невидимые волшебники».

«Под цокот копыт к нам сказка спешит» — и с верой в это мы отправляемся вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и артистами театра-студии «Феникс» в конноспортивный клуб «Аллюр-Фортресс», чтобы познакомиться с огненным символом наступающего года. Читайте в одноименном материале.

Артисты приднестровских театров делятся трогательными и забавными историями о том, как маленькие зрители верят в Деда Мороза. От улыбок детей до неожиданных пожеланий — каждый момент напоминает о том, что чудеса происходят, стоит только в них поверить. Читайте — «Вера в чудеса».

А вы знали, что Дед Мороз существует при любом раскладе… О том, что служит неоспоримым доказательством и о том, насколько неожиданными, трудновыполнимыми порой оказываются некоторые детские письма – в материале «Отстроченное желание».

Мы пообщались с ведущими приднестровскими спортсменами и узнали, каким для них был уходящий год, какие цели они ставят на 2026-й, как планируют отмечать праздники и что пожелают нашим читателям. От побед на чемпионатах до семейных традиций – интервью «О чём мечтают спортсмены?».

В бендерском детском саду №14 «Звёздочка» малыши уже готовы к встрече Деда Мороза!

Ребята из подготовительной группы «Дельфинчики» учили стихи, танцы и песни, нарядили ёлочки и подготовили поделки, чтобы праздник стал настоящей сказкой. Какой он, любимый зимний волшебник глазами детворы, узнаете из зарисовки «Вот такой он, Дед Мороз!».