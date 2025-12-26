Вам буде цікаво! Читайте в номері за 27 грудня

Жити згідно з Конституцією

Конституція. Книжечка в кілька сторінок, у якій, однак, зосереджено найголовніше, що визначає життя держави та її народу. Основний закон юристи називають вершиною системи законодавства.

Створена в 1990 році Придністровська Молдавська Республіка теж не могла обійтися без цього найважливішого елемента правової системи держави. Про те, яким повинен бути Основний закон, придністровці висловилися під час всенародного референдуму 24 грудня 1995 року. Відтоді минуло три десятиліття. Змінювалося життя – змінювалася Конституція, оскільки це не статичний документ, а такий, що чутливо реагує на сучасні тенденції та виклики.

Про динаміку зміни Основного закону республіки читачі «Гомону» можуть дізнатися, прочитавши публікацію, розміщену на 3-й шпальті нового випуску нашого друкованого видання.

Душа співає

Дубоссарському народному колективу української пісні «Чорнобривці» вже 33 роки. Характерно, що рішення про його створення було прийняте на першому з’їзді українців Придністров’я. Ансамбль згуртував у своєму складі людей різних професій і вікових груп, об’єднала їх спільна любов до української культури, мови та мелодійної пісні.

У день народження колектив запросив земляків до головної ялинки міста, щоб поділитися найпотаємнішим і створити атмосферу свята.

«Я дуже люблю українські пісні, і за походженням я українка – душа моя співає. «Чорнобривці» стали для мене справжньою родиною». Хіба можна сказати краще про колектив, ніж його учасниця Ганна Руда?

Про минуле, сьогодення та перспективи ансамблю читайте на 5-й сторінці чергового номера нашої газети.

До святкового столу

Кожен народ має страви, що вважаються національним надбанням. Кухня народів світу є частиною їхнього культурного коду. Недарма, наприклад, у 2022 році ЮНЕСКО внесла український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини.

З давніх-давен у святкові дні їжа набуває особливого значення. Ця традиція дійшла до нас з язичницьких часів, коли наявність або велика кількість смачних страв свідчила про високий статус людини.

Для читачів святкового номера наш кореспондент підготував матеріал, у якому всі зацікавлені знайдуть рецепти новорічних і різдвяних страв української кухні. Він опублікований на 9-й шпальті «Гомону».

В останньому номері року творчий колектив газети розповів також про:

передноворічні турботи органів державної влади щодо прийняття республіканського бюджету. Керівники держави привітали придністровців з 2026 роком;

радість, яку принесла дітям Президентська ялинка;

нового лідера ЗНФ;

поради підприємцям-початківцям;

передплатників нашої газети з найпівнічнішого району республіки;

найкрасивіших дівчат економічного факультету ПДУ;

підсумки року придністровських художників;

вибір хвойної лісової красуні;

метаморфози, що трапляються в найчарівнішу ніч року.

Головне фото Надії Полоньскої.