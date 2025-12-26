Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 дечембрие, ал зиарулуй ностру

Ла фестивалулуй «Кулоаря густулуй», организат ын инчинта Чентрулуй културий молдовенешть де ла шкоала №3 дин орашул Дубэсарь, ла каре шь-ау презентат букателе национале репрезентанций а чинч комунитэць дин районул Дубэсарь: молдовеняскэ, украинянэ, евреяскэ, гэгэузэ ши русяскэ. Ау фост ши сармале молдовенешть, ши хоменташен еврееск, ши кывырма гэгэузэ, ши колцунашь украинень, ши терч ку довляк.
Читиць артиколул «Фиекаре густ ку а са кулоаре» ши вець симци арома фестивалулуй.
Де Анул Ноу е обишнуит сэ ворбим деспре оамений ку каре се мындреште плаюл. Пентру рубрика ноастрэ фестивэ «Оамений тэй, Нистрение!» веним ку о историе деспре форца воинцей, дисчиплина де фер ши, май пресус де тоате, деспре фамилие. Астфел, ын фамилия Дидык анул 2025 а офичиализат дой маештри ай спортулуй. Сурорий май марь Алевтина, ын «компоненца де аур» а спортивилор републичий, и с-а алэтурат сора май микэ — София.
Деспре каля паркурсэ спре Олимп афлаць дин артиколул «Дой маештри ай спортулуй ынтр-о фамилие».
Ын фамилия Надеждей ши Владимир Мелник, каре локуеште ын Ульяновка, о локалитате микэ дин компоненца Советулуй сэтеск Валя-Адынкэ, районул Каменка, креск трей фетице. Дар соций сынт гата ши сэ ынфиезе кыцьва копий, пентру кэ сынт де пэреря кэ ле пот адуче феричире.
Деталий гэсиць ын артиколул «Бине-й шаде омулуй ла масэ ку фамилия луй»
Ун фрумос калейдоскоп ал традициилор популаре а фост презентат де дисчиполий школилор дин Бендер ын кадрул Фестивалулуй фолклорик «Традиций де Крэчун». Ла сэрбэтоаре с-ау адунат тоць фаний традициилор популаре. Колинделе ау фост прелуате дин патримониул културал ал молдовенилор ши ымплетите фрумос ку але алтор националитэць, каре вьецуеск ын паче пе малуриле бэтрынулуй Нистру.
Деталий гэсиць ын артиколул «Бунэ сяра, газдэ алясэ!»