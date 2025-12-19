Вам буде цікаво! Читайте в номері за 20 грудня

Козаки: віра і вірність

ЧКВ. Три літери, в яких сконцентровані такі важливі поняття, як віра, вірність, захист кордонів Батьківщини, власний уклад життя. Козаки-чорноморці на придністровських землях живуть уже понад два століття. Імператриця Катерина ІІ дала згоду на створення «війська вірних козаків». Так з’явилося Чорноморське козацьке військо. Відтоді їх називають воїнами прикордоння. Часи змінюються, а головне завдання чорноморців залишається незмінним – захист рубежів Вітчизни.

Так було два століття тому, так було у 90-ті роки ХХ століття. Нині, як і понад два століття тому, козаки дбайливо бережуть і збагачують традиції та уклад, будучи невіддільною частиною багатонаціонального народу Придністров’я.

З розповіддю про минуле і сьогодення ЧКВ читачі можуть ознайомитися на 3-й сторінці чергового номера газети «Гомін».

Герої спорту

Спортивний рік наближається до завершення. Для придністровських спортсменів календар турнірів, чемпіонатів і змагань був досить насиченим – від міського до міжнародного рівня. Вони показали все, на що здатні, і навіть трохи більше, продемонстрували все те, чого їх навчали тренери-наставники під час виснажливих тренувань.

Про грудневі старти спортсменів республіки в тематичній рубриці шпальти №8 розповідає наш кореспондент.

Ялинки-2026

У республіці завершився святковий марафон відкриття головних ялинок міст і районів. На них засяяли яскраві різнокольорові вогники, що сповістили про початок новорічних свят. На центральних площах збиралися сотні, тисячі людей, щоб порадіти наближенню найчарівнішого свята року. Тут були і діти, і дорослі, які хоч на хвилинку повертались у дитинство. Було цікаво, весело, яскраво і гучно.

Про те, як водили хороводи навколо зелених красунь у містах Придністров’я, читайте на 6-й шпальті нашого видання.

Крім цього, у передостанньому номері року, що минає, журналісти «Гомону» розповіли про:

Андріївські вечорниці в селищі Маяк;

пам’ятні заходи на столичному Меморіалі Слави та в Дубоссарах;

актуальні проблеми телекомунікаційної галузі та використання ШІ;

самобутнього придністровського художника;

мистецтво народних умільців;

… і на завершення – про свято смачних страв народів Придністров’я.

Головне фото mopmr.org