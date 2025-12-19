Анонс газеты «Приднестровье» на 20 декабря

Региональная станция скорой медицинской помощи Бендер отметила 45-летие со дня основания. За десятилетия работы её сотрудники спасли тысячи жизней. О службе, для которой помощь людям всегда была и остаётся главным приоритетом, расскажет очерк «Скорая «скорая помощь»».

В преддверии Дня энергетика — рассказ о людях, которые ежедневно отвечают за свет и тепло в наших домах. История династии Воробьёвых и современной энергосистемы республики, где опыт, технологии и ответственность сходятся в одной точке — у диспетчерского пульта ГУП «ГК «Днестрэнерго». Об этом — материал «Свет в надёжных руках».

Греческая колонизация Северного Причерноморья имеет не только античные, но и «новые» страницы XVIII–XIX веков. После русско-турецких войн тысячи греков переселились в Новороссию, заложив города, торговлю и экономику региона. «Ехал грека через Днестр» — история переселенцев, чьё влияние ощущается до сих пор.

Грядущий 2026-й в республике объявлен Годом приднестровского народа. А значит республиканский конкурс «Приднестровье – моя земля!» продолжается. В этом номере — работы школьников и студентов.

Сегодня в рубрике «Лучшие подруги» мы поговорим о вещах прикладных и полезных. Две яркие барышни поделятся ценным опытом, который, как знать, поможет кому-то из нас в жизни.

«Дверь в квартиру, а заодно и в этот удивительный мир мне отворила Татьяна. Не то что бы я сразу понял, куда попал. И каково же было мое удивление, когда тема вдруг заиграла самыми неожиданными красками…». Человек и его хобби – в небольшом очерке «Встреча с Солохой». Возможно всё! Вплоть до гоголевской мистики…

Скрипку, наряду с фортепиано, называют королевой классической музыки, она способна выразить всё, что есть в человеческих душах, с максимальной глубиной, красотой и тонкостью. Недавно в столичной ДМШ им. П.И. Чайковского впервые состоялся Открытый республиканский конкурс юных скрипачей «Фиделики», которому посвящён материал «Юные служители королевы музыки».

Студентка Лена разрывается между привычной привязанностью и внезапным, всепоглощающим чувством к новому соседу. «Влюбленные» — история о сомнениях, ответственности и любви, которая оказывается сильнее обстоятельств.