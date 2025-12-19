Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 20 дечембрие, ал зиарулуй ностру

80 де ань Ансамблул де Стат де Дансурь ши Музикэ Популарэ «Виорика» трэеште прин дансурь популаре, традиций ши валорь. Зечь де ӂенераций шь-ау асумат ролул де промоторь ай артей ши културий нистрене ла нивел републикан ши интернационал. Ку енерӂие, девотамент ши пасиуне чей 26 де дансаторь ши 20 оркестранць ай ансамблулуй валорификэ драгостя пентру артэ, музикэ, данс ши фрумос. Ын ачест ан ансамблул челебрязэ опт дечений де ла ынфиинцаре прин доуэ кончерте жубилиаре, ку ун реперториу богат ши костуме варияте, каре ау фост ну алтчева декыт о кэлэторие фасчинатэ прин лумя дансулуй ши музичий.
Кум а фост каля паркурсэ афлаць дин артиколул «80 де ань ын пашь де данс».
Елевий класей а 5-я де ла шкоала медие ӂенералэ дин сатул Мэлэешть, районул Григориопол, ымпреунэ ку дириӂинта Татиана Василевна Райлян ши професоара обьектулуй де студиу «Базеле културий спиритуал-морале але попорулуй нистрян» Светлана Михайловна Бешляга, ау мерс ынтр-о екскурсие ла локул сфынт, пе каре ын трекут се ынэлца бисерика дин сатул Мэлэешть. Копилаший ау афлат мулте лукрурь куриоасе, инклусив ши деспре челе дескоперите ын урма сэпэтурилор археолоӂиче.
Деталий гэсиць ын артиколул «Трекутул сакру виитор»
Ну демулт орашул Рыбница с-а трансформат ынтр-ун епичентру ал идеилор иноватоаре, гэздуинд ун IT-Форум де амплоаре. Евениментул а адунат суб еӂида са тинеретул актив дин райоанеле Рыбница, Дубэсарь ши Каменка, креынд о платформэ уникэ пентру диалог директ ынтре стат, едукацие ши афачериле реале.
«Архитектура диӂиталэ: IT-форумул де ла Рыбница»
Речент, ла Фестивалул Интернационал де Данс дин Ромыния, колективул екземплар «Альянс» а кучерит тоате челе патру локурь ынтый ши премиул спечиал Best Moment. Журиул а фост фрапат де композицииле тематиче стилизате але нистренилор, апречиинду-ле ку нота «10».
«Грацие ши мэестрие!»