Анонс газеты «Приднестровье» на 13 декабря

Чуть больше полумесяца остаётся до Нового Года, а значит, набирает обороты та самая, с детства милая сердцу, тёплая и светлая предпраздничная суета. И хотя открытие ёлочных базаров ещё впереди, новогодние ёлки, торжественно зажглись уже почти во всех городах Приднестровья. Об этом зарисовка «Огни любимого праздника».

Светлана Бакуменко — педагог, краевед, создатель школьного музея и человек, который умеет зажигать сердца. Она собирает историю Гыски по крупицам, побеждает в крупных конкурсах, увлекает детей исследовательской работой и строит планы на новые проекты. «Сохраняя прошлое, создавать будущее» — интервью с ней.

В санатории «Днестр» её знают все: Мария Бытка готовит так, что гости возвращаются снова и снова. Она превратила кухню в настоящее искусство. Очерк «Виртуоз кулинарии» — об этом.

Это история человека, который никогда не гнался за славой, но оставил яркий след в приднестровском боксе. «Скромный чемпион», мастер спорта СССР Анатолий Сербин не стремился к громким титулам, но заслужил уважение соперников и навсегда сохранил любовь к делу, которым жил. Читайте в одноименном материале.

В новом выпуске рубрики «Красная книга ПМР» — три редких обитателя нашего края: желтобрюхий полоз, палласов «сармат» и медянка. Узнаем, почему эти змеи достойны защиты, а не суеверных страхов.

Есть люди, просто не мыслящие свою жизнь без лошадей. К ним принадлежит Николай Спеян, создатель и хозяин дома-музея коневодства в селе Малаешты Григориопольского района «Ла ботул калулуй». Любви человека к этим прекрасным созданиям посвящён очерк «Только мы с конём…».

Кто придет на смену Homo sapiens? Исследователи полагают, что это может быть человек интернета. По факту, к большому числу загадок, над которыми ломают голову антропологи, добавилась еще одна. История, взгляд в настоящее и будущее: «Homo interneticus» – в новой авторской колонке «Фернет и интернет».

Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий… «Мэтр в кепке» – житейская история о судьбоносной встрече, благодаря которой одному молодому человеку наконец удалось открыть глаза.