Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 13 дечембрие, ал зиарулуй ностру

Ын чуда историей сале релатив скурте, колективул тирасполян «Перформанс» а реушит дежа сэ девинэ куноскут ын луме ши сэ кыштиӂе нумероасе премий пе мулте счене интернационале. Ын ачест колектив фетеле ши бэеций ынсушеск арта кореографией модерне ши де естрадэ, ку стилурь мулте ши ун маре спациу пентру креацие.
Ын Григориопол а авут лок Примул Форум ал фермиерилор. Прим-министрул Александру Розенберг й-а ынкуражат пе фермиерий нистрень сэ ымбунэтэцяскэ ефичиенца утилизэрий теренурилор агриколе. Фермиерий дин ынтряга републикэ ау пус ын дискуцие резултателе реколтей дин ачест ан, перспективеле де дезволтаре але секторулуй ын 2026 ши интродучеря ноилор технолоӂий.
Ын кадрул сэптэмыний дедикате персоанелор ку дизабилитэць, ын капитала републичий ау авут лок диверсе евенименте спортиве. Де екземплу, ын инчинта комплексулуй спортив орэшенеск с-а десфэшурат о компетицие ла тенис де масэ, ын каре ау конкурат екипа паралимпикэ «Тирас-Ракета» ши екипа «Динамо МВД» а Министерулуй де Интерне. А фост май мулт декыт ун симплу турнеу де тенис де масэ.
