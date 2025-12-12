Вам буде цікаво! Читайте в номері за 13 грудня

Півстоліття в коханні та злагоді
У народі кажуть: «Життя прожити – не поле перейти». Однак воно буде стократ легше і щасливіше, якщо йти рука в руку з коханою людиною. Коли по-справжньому кохаєш, то не помічаєш ні труднощів буття, ні щоденних проблем. А ще любов окрилює, робить нас більш натхненними.
Секретами сімейного щастя з нашим кореспондентом поділилися подружні пари з с. Хрустова Кам’янського району, які прожили у шлюбі понад півстоліття. Дізнатися про них можна на 7-й шпальті суботнього випуску газети «Гомін».
Кадровий резерв правоохоронців
За 34 роки Тираспольський юридичний інститут став головною кузнею кадрів для правоохоронної системи. З нагоди чергової річниці вишу на урочисті збори та концерт зібралися курсанти (як нинішні, так і колишні), співробітники Міністерства внутрішніх справ та його керівництво на чолі з міністром Віталієм Нягу.
У міліцейському виші готують слідчих, дізнавачів, працівників карного розшуку, фахівців митної справи, дільничних інспекторів, експертів-криміналістів, операторів БПЛА, інспекторів ДАІ. За підрахунками, за роки функціонування ТЮІ з його стін вийшло понад 4 тис. фахівців.
Про вчорашній та нинішній день інституту розповів наш кореспондент у матеріалі, опублікованому на 3-й сторінці нового випуску газети.
Дотримання прав людини
77 років тому Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.
Цей документ став першим глобальним визначенням прав, якими володіє кожна людина.
У Придністров’ї День прав людини відзначають із 2008 року, після підписання відповідного президентського указу. Проте важливіше, напевно, не святкувати, а дотримуватися всіх базових норм Загальної декларації прав людини.
Інститут омбудсмена функціонує в республіці вже 20 років. У кожному місті та районі працюють представники Уповноваженого з прав людини в ПМР, до яких можна звернутися безпосередньо за місцем проживання. Вони не лише приймають звернення, а й перевіряють дотримання прав громадян. Цього року надійшло понад 500 заяв.
Про цілісну систему захисту прав людини читайте у статті нашого кореспондента на 5-й шпальті чергового випуску газети «Гомін».
З огляду на побажання читачів, журналісти офіційного друкованого видання підготували ще низку публікацій, присвячених:
- діяльності органів державної влади;
- проблемам, порушеним на першому аграрному форумі;
- протидії корупції;
- новим формам комунікації у суспільстві;
- благодійній акції напередодні Нового року.
