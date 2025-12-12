Вам буде цікаво! Читайте в номері за 13 грудня

Півстоліття в коханні та злагоді

У народі кажуть: «Життя прожити – не поле перейти». Однак воно буде стократ легше і щасливіше, якщо йти рука в руку з коханою людиною. Коли по-справжньому кохаєш, то не помічаєш ні труднощів буття, ні щоденних проблем. А ще любов окрилює, робить нас більш натхненними.

Секретами сімейного щастя з нашим кореспондентом поділилися подружні пари з с. Хрустова Кам’янського району, які прожили у шлюбі понад півстоліття. Дізнатися про них можна на 7-й шпальті суботнього випуску газети «Гомін».

Кадровий резерв правоохоронців

За 34 роки Тираспольський юридичний інститут став головною кузнею кадрів для правоохоронної системи. З нагоди чергової річниці вишу на урочисті збори та концерт зібралися курсанти (як нинішні, так і колишні), співробітники Міністерства внутрішніх справ та його керівництво на чолі з міністром Віталієм Нягу.

У міліцейському виші готують слідчих, дізнавачів, працівників карного розшуку, фахівців митної справи, дільничних інспекторів, експертів-криміналістів, операторів БПЛА, інспекторів ДАІ. За підрахунками, за роки функціонування ТЮІ з його стін вийшло понад 4 тис. фахівців.

Про вчорашній та нинішній день інституту розповів наш кореспондент у матеріалі, опублікованому на 3-й сторінці нового випуску газети.

Дотримання прав людини

77 років тому Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

Цей документ став першим глобальним визначенням прав, якими володіє кожна людина.

У Придністров’ї День прав людини відзначають із 2008 року, після підписання відповідного президентського указу. Проте важливіше, напевно, не святкувати, а дотримуватися всіх базових норм Загальної декларації прав людини.

Інститут омбудсмена функціонує в республіці вже 20 років. У кожному місті та районі працюють представники Уповноваженого з прав людини в ПМР, до яких можна звернутися безпосередньо за місцем проживання. Вони не лише приймають звернення, а й перевіряють дотримання прав громадян. Цього року надійшло понад 500 заяв.

Про цілісну систему захисту прав людини читайте у статті нашого кореспондента на 5-й шпальті чергового випуску газети «Гомін».

З огляду на побажання читачів, журналісти офіційного друкованого видання підготували ще низку публікацій, присвячених:

діяльності органів державної влади;

проблемам, порушеним на першому аграрному форумі;

протидії корупції;

новим формам комунікації у суспільстві;

благодійній акції напередодні Нового року.

Головне фото Сергія Левченко.