Вам буде цікаво! Читайте в номері за 13 грудня

Новости ГУ

Півстоліття в коханні та злагоді

Фото із сімейного архіву.

У народі кажуть: «Життя прожити – не поле перейти». Однак воно буде стократ легше і щасливіше, якщо йти рука в руку з коханою людиною. Коли по-справжньому кохаєш, то не помічаєш ні труднощів буття, ні щоденних проблем. А ще любов окрилює, робить нас більш натхненними.

Секретами сімейного щастя з нашим кореспондентом поділилися подружні пари з с. Хрустова Кам’янського району, які прожили у шлюбі понад півстоліття. Дізнатися про них можна на 7-й шпальті суботнього випуску газети «Гомін».

Кадровий резерв правоохоронців

За 34 роки Тираспольський юридичний інститут став головною кузнею кадрів для правоохоронної системи. З нагоди чергової річниці вишу на урочисті збори та концерт зібралися курсанти (як нинішні, так і колишні), співробітники Міністерства внутрішніх справ та його керівництво на чолі з міністром Віталієм Нягу.

У міліцейському виші готують слідчих, дізнавачів, працівників карного розшуку, фахівців митної справи, дільничних інспекторів, експертів-криміналістів, операторів БПЛА, інспекторів ДАІ. За підрахунками, за роки функціонування ТЮІ з його стін вийшло понад 4 тис. фахівців.

Про вчорашній та нинішній день інституту розповів наш кореспондент у матеріалі, опублікованому на 3-й сторінці нового випуску газети.

Дотримання прав людини

Фото novostipmr.com

77 років тому Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

Цей документ став першим глобальним визначенням прав, якими володіє кожна людина.

У Придністров’ї День прав людини відзначають із 2008 року, після підписання відповідного президентського указу. Проте важливіше, напевно, не святкувати, а дотримуватися всіх базових норм Загальної декларації прав людини.

Інститут омбудсмена функціонує в республіці вже 20 років. У кожному місті та районі працюють представники Уповноваженого з прав людини в ПМР, до яких можна звернутися безпосередньо за місцем проживання. Вони не лише приймають звернення, а й перевіряють дотримання прав громадян. Цього року надійшло понад 500 заяв.

Про цілісну систему захисту прав людини читайте у статті нашого кореспондента на 5-й шпальті чергового випуску газети «Гомін».

З огляду на побажання читачів, журналісти офіційного друкованого видання підготували ще низку публікацій, присвячених:

  • діяльності органів державної влади;
  • проблемам, порушеним на першому аграрному форумі;
  • протидії корупції;
  • новим формам комунікації у суспільстві;
  • благодійній акції напередодні Нового року.

Головне фото Сергія Левченко.