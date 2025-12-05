Анонс газеты «Приднестровье» на 6 декабря

На страницах субботнего выпуска газеты «Приднестровье» — всё, чем живёт республика: искусство, история, традиция и люди, чьи судьбы наполняют наш край смыслом.

Приднестровье – край, богатый талантливыми художниками. Множество манер и стилей, от строгого реализма до причудливых абстракций, целый космос образов и ассоциаций, полный поэзии и правды. Николай Пономаренко – один из самых талантливых и глубоких мастеров кисти «среднего поколения». Попытка раскрыть его сложный и богатый художественный мир предпринята в очерке «Дон Кихот, мыслитель в красках и просто прохожий».

В истории Приднестровья невозможно выделить главенствующий этнический компонент. Вне сомнений, культурное преобладание в различные эпохи менялось. И все же среди многочисленных потоков, ручьев, образующих полноводную реку, можно назвать славянский фактор. «Седяху бо по Днестру» – о том, что происходило на наших землях свыше тысячи лет назад.

Казачья культура Слободзеи живёт и сегодня — в песнях, голосах и сердцах народного ансамбля. Через боевые и лирические напевы коллектив бережно передаёт характер казаков, их верность, свободу и любовь к родной земле. О том, как песня становится живой памятью и связью поколений — в нашем материале «Огонь «Казачьих сердец».

Столяр из села Глиное Михаил Мангир уже более 20 лет превращает дерево в прочные и красивые формы, вкладывая в каждое изделие терпение и душу. Читайте – «Когда дерево «оживает».

Он пришёл в шашки случайно — и остался в них на всю жизнь. Мастер спорта СССР, многократный чемпион, тренер и автор книг Рафаил Здоровяк в интервью «Я не собирался играть в шашки всерьёз» рассказал, как игра в шашки стала судьбой, школой мысли и характером, проверенным десятилетиями.

Хип-хоп родился на улицах Нью-Йорка, а сегодня уверенно звучит и на приднестровской сцене. Интервью «Отвечает танцем» — о том, как увлечение 14-летней бендерчанки Александры Кодола превращается в большое движение и личную мечту.

Наверное, в жизни каждого человека наступает момент, когда решаешь оставить по себе память. Кто-то пишет книгу, кто-то сажает дерево, строит дом… Ну а кто-то намерен ограничиться памятью в сердце внучки. Что из этого вышло, или старая притча на новый лад – в житейской истории «Золотые рыбки».

Утром одного рабочего дня на пороге здания ГУ «Приднестровская газета» мы увидели даму с собачкой. Причём дама была хорошо нам знакома, а вот собачку мы видели впервые. Дальнейшее развитие читайте в зарисовке «Приключения чёрного спаниеля» (основано на реальных событиях).