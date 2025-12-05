Вам буде цікаво! Читайте в номері за 6 грудня

Усе було вперше…

1 грудня 1991 року в Придністров’ї відбувся загальнореспубліканський референдум, який підтвердив курс придністровців на незалежність. Того ж дня відбулися і перші президентські вибори. Очолювати республіку жителі довірили народному лідеру Ігорю Смирнову.

Головними завданнями початкового історичного періоду стали організація і проведення відкритих, гласних, демократичних, вільних виборів і референдумів. Кандидати йшли у владу, в народну владу, за покликом серця, всупереч партійному і державному пресингу керівництва МРСР, потім РСРМ, потім РМ. У той час претендентів на президентські або депутатські мандати було небагато, дехто вичікував: куди хитнеться маятник? У таких критичних обставинах і перевірялася сутність людини: чи готова вона піти на ризик заради захисту сім’ї, суспільства, права земляків жити на цій землі, говорити рідною мовою.

У наше недавнє минуле повертає читачів «Гомону» публікація, присвячена проведеному 34 роки тому референдуму і виборам Президента ПМР, опублікована на третій шпальті чергового випуску видання.

Працюють у режимі нон-стоп

Законотворчий процес не переривається. У вівторок відбулося пленарне засідання, в якому взяли участь депутати Верховної Ради VII скликання, а вже наступного дня – аналогічне засідання за участю народних обранців VIII скликання. На ці два дні припадає вшанування депутатів з нагоди 35-річчя утворення законодавчого органу, прийняття закону про республіканський бюджет на наступний рік, напутнє слово новим парламентаріям від Президента та вибори керівництва Верховної Ради. Час не чекає, життя змінюється, а отже, за ним має встигати й правова база.

Про два насичені дні з життя новообраних народних представників читайте на другій сторінці свіжого номера офіційного видання Верховної Ради та Уряду – газети «Гомін».

Тихе полювання

Спробувати себе в збиранні грибів варто хоча б раз. Адже це більше, ніж просто похід у ліс – це справжній відпочинок для душі. Тиша, запах хвої, шелест листя допомагають зняти втому, відчути душевну рівновагу, насолодитися навколишньою природою.

Під час пошуку грибів вона немов відкриває маленькі таємниці: раптом починаєш помічати сліди тварин, візерунки моху, світло, що грає в траві. Думки стають спокійнішими, тривоги зникають, і ти залишаєшся наодинці з лісом. Недарма ж неквапливий збір грибів ще називають тихим полюванням.

В осінньому лісі «полював» наш кореспондент. Вражень було так багато, що він вирішив поділитися ними з читачами «Гомону» на останній шпальті друкованої версії газети.

Журналісти газети підготували ще низку публікацій, у яких розповідається про:

Єдиний день голосування;

формування придністровської ідентичності;

патріотичне виховання молодого покоління;

високу якість придністровських товарів.

