Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 6 дечембрие, ал зиарулуй ностру

Ын инчинта Комплексулуй спортив «Шелковик» дин Бендер а авут лок едиция а патра а турнеулуй интернационал де ӂимнастикэ артистикэ «Пентру премииле Даниелей Могурян». Компетицииле сынт униче ын Нистрения ши Молдова, еле девенинд о традицие фрумоасэ, о сэрбэтоаре супербэ а спортулуй. Апропо, ла компетиций а фост презентэ ынсэшь ӂимнаста Даниела Могурян, медалията ку бронз ла Жокуриле Олимпиче де ла Токио дин 2020 ши Парис дин 2024, мултипла кампиоанэ мондиалэ ши еуропянэ ла престаре ын груп.

Де че турнеул а авут лок ануме ын Бендер афлаць ын артиколул «О сэрбэтоаре а стилулуй»

Ын анул ачеста, организаторий конкурсулуй републикан «Калитатя Нистрянэ» ау интродус о номинализаре ноуэ — «Мэестрие ши фиделитате професией». Принтре кандидаций че претинд ачест премиул есте ши Наталия Лунгу, шефа секцией де кондименте ши планте ароматиче а фабричий де винурь «Букет Молдавии».

Фачець куноштинцэ ку думняей, читинд артиколул «Принтре мулцимя де ербурь»

Чентрул де Дезволтаре а Копилулуй «Романица» дин сатул Карагаш, районул Слобозия, шь-а асумат мисиуня де а пэстра ши а трансмите урмэтоарелор ӂенераций култура ши лимбиле офичиале ка пе о зестре прециоасэ, май алес ын кадрул Анулуй Попорулуй Нистрян. Астфел, ын скопул десэвырширий прочесулуй едукационал, ын ултима лунэ де тоамнэ, Чентрул а гэздуит ын ал сэу кабинет-музеу де лимбэ молдовеняскэ, уник ын фелул сэу, едукаторь дин ынтрегул район, каре фреквентязэ курсурь де формаре авансатэ.

Прин че методе есте пэстратэ ши трансмисэ култура молдовенилор афлаць дин артиколул «Ын спиритул валорилор стрэмошешть»