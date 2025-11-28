Вам буде цікаво! Читайте в номері за 29 листопада

Смачно, як раніше

У 2004 році ТОВ «Фіальт-Агро» почало відроджувати тваринництво в Рибницькому районі. Створили сучасну ферму, корми постачали з орендованих у держави сільськогосподарських угідь.

Обрали виробничий вектор – створення безперервного виробничо-технологічного ланцюга: «вирощування худоби – переробка – реалізація». Тепер продукція під торговою маркою «Благода» є у кожному місті республіки. Якісна, корисна, за прийнятними цінами. Головна її перевага полягає у використанні виключно натуральної сировини.

На Парканському м’ясо-молочному комплексі взяли за правило: види продукції, що вводяться у виробництво, випускати невеликими експериментальними партіями, вивчати споживчий попит – чи схвалюють її покупці, які голосують «за» виключно грошима, чи ні. За сприятливого розвитку подій, продукція запускається в серійне виробництво.

Про асортимент, якість, корисні властивості м’ясо-молочної продукції «Благоди» читайте на 6-й шпальті чергового випуску «Гомону».

Форум айтішників

Ми рухаємося до цифрової ери, до того ж швидше, ніж вважалося раніше. Ця актуальна царина нині є невіддільним атрибутом усіх галузей нашого життя, від зв’язку, промисловості й до культури.

Черговим кроком до цифрового майбутнього став перший республіканський IT-форум, що відбувся у Бендерах. Серед учасників були школярі та студенти навчальних закладів середньої професійної освіти, а також керівники профільних відомств Олександр Димитрогло та Світлана Іванишина. Разом із представниками телекомунікаційної спільноти, які вже давно працюють на цьому ринку, обговорювали його перспективи. У підсумку форум став майданчиком, де зустрілися ідеї, технології, їхні автори та користувачі.

Про що говорили, що пропонували та показували, дізнався кореспондент нашої газети. Враженнями від спілкування з зацікавленими людьми він поділився на 3-й сторінці чергового випуску офіційного друкованого органу.

Пробудити інтерес читача

Коли хтось має намір продати товар, то найпершим завданням є пробудження у покупця інтересу до нього. Це перший камінчик у фундамент майбутньої угоди. Газета – той самий товар, тільки досить специфічний, що має інформаційний характер.

У час новітніх технологій інформація продається і купується, як будь-який інший товар. Головне завдання її продавців – «зачепити» споживача, зацікавити його, щоб він зважився на покупку. У випадку друкованих ЗМІ це можна зробити, перш за все, за допомогою поліпшення змісту і вдосконалення форм подачі якісного матеріалу. Це той ресурс і потенціал, який і покликаний привернути читача. Щоб досягти цієї мети, журналістські колективи республіканських газет вводять нові рубрики, вдосконалюють професійну майстерність, виступають з ідеями нових творчих проектів.

Як зробити видання цікавими для читачів, вирішували на черговому засіданні «Експертного клубу». Про пропозиції, що пролунали з цього приводу, в публікації, розміщеній на 7-й шпальті нового випуску газети «Гомін», розповів наш кореспондент.

Журналісти газети поділилися також із читачами «Гомону» матеріалами про:

діалог Глави держави з представниками релігійних конфесій;

непереможного полководця Суворова та створення герба Тирасполя;

наших відомих земляків;

високу якість товарів вітчизняних виробників;

навчання бухгалтерів;

випуск чергового номера альманаху «Придністровська спадщина»;

ювілеї, які відсвяткували два села Кам’янського району.

Головне фото Ольги Азарової.