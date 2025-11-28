Анонс газеты «Приднестровье» на 29 ноября

Новости ГУ
Фото Людмила Лупашко.

Что значит быть мамой восьмерых детей — без героических поз, но с ежедневным трудом, любовью и верой? История дома, в котором всегда горит свет, — «Счастье, умноженное на восемь».

Фото vspmr.org 

29 ноября исполняется 35 лет приднестровскому парламентаризму. В этот день в 1990 году приступил к работе постоянный законодательный орган ПМССР. О том, как проходили выборы в него, а также немного о его составе читайте в заметке «Верховный Совет: от временного к постоянному».

Фото из открытых источников.

Красивый старинный дом из красного кирпича на ул. Пушкина – это уже история. В нем жил видный государственный и партийный деятель, старейший профессиональный революционер-председатель Совнаркома МАССР Григорий Старый. К 145-летию одного из устроителей первой приднестровской государственности – «Судьба революционера» в рубрике «Незабытые имена».

Фото из архива Глеба Бабия

В семье Бабий спорт всегда был больше, чем увлечением. Пример отца,  заложенные с детства ценности и уважение к выбранному пути помогают сыновьям добиваться результатов. Читайте: «Когда спорт – в ДНК».

В Каменке открылась персональная выставка художника Ивана Кавти — мастера, для которого живопись звучит как музыка. Абстрактные полотна, редкие техники, диалог красок и звука и возвращение художника к малой родине сделали этот вернисаж заметным событием в культурной жизни района. О нем – в зарисовке «Прекрасная мелодия из красок».

Фото из открытых источников.

Есть люди, про которых не пишут в учебниках истории, им не ставят памятники. Их богатство — в доме, семье и честном труде. Об одном из таких — очерк «Просто хозяин».

Фото Виктора Громова.

Его видную, выдающуюся среди прочих фигуру и неповторимый силуэт узнает практически каждый тираспольчанин. Даже тот, кто не является завсегдатаем симфонических концертов Дворца Республики. Его имя – знак неподдельного профессионализма. Об этом и о многом другом читайте в материале «Маэстро и его оркестр».

Фото из открытых источников.

«Материнская любовь» — история, услышанная много лет назад в студенческом общежитии. Рассказ индийского студента тронул тогда целый курс и спустя десятилетия звучит не менее пронзительно.

Фото FK Barselona istoriya. фото 1901 года

Газета «Приднестровье» продолжает рубрику «День в истории». Правда, в ней есть новация, которой мы будем придерживаться и впредь. Раньше тему выбирали сами авторы публикаций. Теперь же мы предоставили это право читателям; на нашей  страничке в «Телеграме» разместили перечень событий, приходящихся на 29 ноября разных годов. Участники голосования сделали выбор в пользу дня рождения футбольного клуба «Барселона».

Фото из открытых источников.

Красивое дерево не всегда благо. Почему некоторые привычные для наших городов насаждения на деле вытесняют местную флору, чем опасны инвазивные «гости» и как, исправляя старые ошибки озеленения, не сделать новых, расскажет материал «Чернокнижники».

Фото из открытых источников.

Разнообразные уголки живой природы привлекательны для современных горожан по всему миру, включая Приднестровье. А как обстоит с ними дело в других странах? Частично на этот вопрос ответит зарисовка «Гламурная лама и акулы над головой».