Анонс газеты «Приднестровье» на 29 ноября

Что значит быть мамой восьмерых детей — без героических поз, но с ежедневным трудом, любовью и верой? История дома, в котором всегда горит свет, — «Счастье, умноженное на восемь».

29 ноября исполняется 35 лет приднестровскому парламентаризму. В этот день в 1990 году приступил к работе постоянный законодательный орган ПМССР. О том, как проходили выборы в него, а также немного о его составе читайте в заметке «Верховный Совет: от временного к постоянному».

Красивый старинный дом из красного кирпича на ул. Пушкина – это уже история. В нем жил видный государственный и партийный деятель, старейший профессиональный революционер-председатель Совнаркома МАССР Григорий Старый. К 145-летию одного из устроителей первой приднестровской государственности – «Судьба революционера» в рубрике «Незабытые имена».

В семье Бабий спорт всегда был больше, чем увлечением. Пример отца, заложенные с детства ценности и уважение к выбранному пути помогают сыновьям добиваться результатов. Читайте: «Когда спорт – в ДНК».

В Каменке открылась персональная выставка художника Ивана Кавти — мастера, для которого живопись звучит как музыка. Абстрактные полотна, редкие техники, диалог красок и звука и возвращение художника к малой родине сделали этот вернисаж заметным событием в культурной жизни района. О нем – в зарисовке «Прекрасная мелодия из красок».

Есть люди, про которых не пишут в учебниках истории, им не ставят памятники. Их богатство — в доме, семье и честном труде. Об одном из таких — очерк «Просто хозяин».

Его видную, выдающуюся среди прочих фигуру и неповторимый силуэт узнает практически каждый тираспольчанин. Даже тот, кто не является завсегдатаем симфонических концертов Дворца Республики. Его имя – знак неподдельного профессионализма. Об этом и о многом другом читайте в материале «Маэстро и его оркестр».

«Материнская любовь» — история, услышанная много лет назад в студенческом общежитии. Рассказ индийского студента тронул тогда целый курс и спустя десятилетия звучит не менее пронзительно.

Газета «Приднестровье» продолжает рубрику «День в истории». Правда, в ней есть новация, которой мы будем придерживаться и впредь. Раньше тему выбирали сами авторы публикаций. Теперь же мы предоставили это право читателям; на нашей страничке в «Телеграме» разместили перечень событий, приходящихся на 29 ноября разных годов. Участники голосования сделали выбор в пользу дня рождения футбольного клуба «Барселона».

Красивое дерево не всегда благо. Почему некоторые привычные для наших городов насаждения на деле вытесняют местную флору, чем опасны инвазивные «гости» и как, исправляя старые ошибки озеленения, не сделать новых, расскажет материал «Чернокнижники».

Разнообразные уголки живой природы привлекательны для современных горожан по всему миру, включая Приднестровье. А как обстоит с ними дело в других странах? Частично на этот вопрос ответит зарисовка «Гламурная лама и акулы над головой».