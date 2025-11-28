Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 ноембрие, ал зиарулуй ностру

Ла ынчепутул луний ноембрие, ла Москва а авут лок Форумул Корпулуй Интернационал де Волунтарь «80 де ань ай Глориоасей Викторий». Евениментул де амплоаре а реунит 1500 де партичипанць дин Русия ши дин алте 35 де цэрь. Принтре ачештя а фост ши деташаментул «Волунтарий Викторией» ал школий бендерене №15, каре а окупат локул дой ын престиӂиоаса номинализаре «Чя май бунэ екипэ школарэ», девенинд лауреат ал премиулуй «Гата пентру викторий».
Ла Бендер а авут лок Форул Републикан IT, ла каре ау партичипат чирка 500 де елевь ши студенць ай организациилор де ынвэцэмынт медиу професионал. Партичипанций ау авут посибилитатя де а комуника ку експерць ын сфера IT дин Нистрения, ау визитат експозиций, прегэтите де студенций Институтулуй физико-техник ши Колеӂиулуй аграр-техник «М.В.Фрунзе» дин Тираспол, с-ау импликат ын кестионаре ши мастер-классурь.
Ын кадрул унуй шир де евенименте, организате де мембрий Униуний Скрииторилор дин Нистрения ын кадрул Анулуй Чититорулуй Нистрян ши Анулуй Попорулуй Нистрян, грэдиница №46 дин капиталэ а гэздуит ун евенимент фрумос, трансформынд сала фестивэ ынтр-ун адевэрат ченаклу литерар билингв. Мичий прешколарь ау фост инвитаций ынтылнирий ку поетеле Натали Самоний, Татиана Зубкова ши Светлана Гарабажий, мембре але Униуний Скрииторилор дин Нистрения. Дупэ о визитэ плинэ де кулоаре ла прешколарь, ачелашь груп де скрииторь ш-а континуат мисиуня културалэ ын шкоала №9 дин Тираспол.
