Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 22 ноембрие, ал зиарулуй ностру

Шкоала медие № 3 дин орашул Каменка шь-а маркат жубилеул де 50 де ань. Ын фоаерул спациос ши комод ал школий с-ау адунат елевь, педагоӂь де азь ши де ерь (ветерань, афлаць ла одихна бинемеритатэ), оаспець, пентру а фаче ун биланц а ачестор ань плинь де аугур.
Деспре сукчеселе школий, елевий талентаць ши педагоӂий калификаць ай ачестея афлаць ын артиколул «50 де ань де мункэ креативэ».
Ла Тираспол а фост презентатэ едиция а 17-я а алманахулуй «Приднестровское наследие». Ачаста инклуде 39 де артиколе деспре история ши култура Нистренией, скрисе де 31 де ауторь, публикате пе апроапе 300 де паӂинь.
Каре теме принчипале ау фост абордате пе паӂиниле алманахулуй афлаць дин артиколул «Моштенире нистрянэ»
Ын инчинта Чентрулуй пентру тинерет дин Бендер а фост вернисатэ о експозицие а лукрэрилор абсолвенцилор Колеӂиулуй Супериор де Арте «В.И. Постойкин». Ачаста есте дедикатэ Декадей Тинеретулуй. Спре атенция мембрилор Униуний Пластичиенилор, студенцилор ши аматорилор де фрумос ау фост пропусе 60 де лукрэрь де пиктурэ, графикэ ши артэ декоратив-апликатэ.
Деталий афлаць ын артиколул «Ателиерул фермекат ал пикторилор бендерень»