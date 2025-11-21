Вам буде цікаво! Читайте в номері за 22 листопада

Півстоліття мандрівки країною знань

Історія Кам’янської школи № 3 нерозривно пов’язана з місцевим консервним заводом. Введення його в експлуатацію сприяло початку будівництва багатьох об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема і школи. Її урочисто відкрили восени 1975 року – днями вона відзначила півстолітній ювілей. Усі ці роки педагоги навчали, виховували, відкривали таланти юних кам’янчан. З рідних пенатів вийшло близько трьох тисяч випускників. Особливою гордістю є 116 відмінників навчання.

Про історію закладу, його сьогодення в ювілейній статті, опублікованій на 8-й шпальті «Гомону», розповідає наш кореспондент.

Виробникам є чим пишатися

Республіканський конкурс «Придністровська якість» виходить на фінішну пряму. Його експерти – представники ТПП, міністерств і відомств, місцевих органів влади – вже відвідали десятки підприємств, організацій, установ. Їм були представлені товари, що виробляються, та послуги, що надаються.

Уже наступного місяця громадськість дізнається про кращих виробників республіки. А поки що наші кореспонденти на 4-й і 5-й сторінках суботнього номера газети продовжують знайомити читачів з кращими представниками придністровського бізнесу.

Школа чемпіонів

Тираспольська спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з плавання відзначила 55-річчя. За ці роки вона стала гордістю міста, адже тут уже понад півстоліття виховують чемпіонів, які прославляють Тирасполь і ПМР на найпрестижніших спортивних аренах. Серед основних завдань тренерського складу школи є навчання плаванню всіх юних тираспольчан, починаючи з другого класу.

У ювілейних урочистостях взяла участь глава столичної держадміністрації Ілона Тюряєва. Вона зазначила, що спортивній школі є ким пишатися – це 14 майстрів спорту міжнародного класу та 67 майстрів спорту.

Про те, як у Тирасполі тренують чемпіонів-плавців, як цей вид спорту впливає на фізичний розвиток молодого покоління, кореспондент газети «Гомін» розповів на 7-й шпальті випуску.

Журналісти видання також підготували для читачів низку публікацій, що розповідають про:

зустріч Глави держави з керівниками національних громад;

робочі будні органів державної влади;

«цифрову» гігієну;

спортивні досягнення придністровських школярів на змаганнях у Москві;

рецепти української кухні.

Головне фото Ніни Панаїди.