Анонс газеты «Приднестровье» на 15 ноября

В субботнем номере «Приднестровья» – истории о труде, таланте и традициях, которые делают нашу республику яркой.

Стабильность и качество продукции Каменского консервного завода – результат упорного труда местных фермеров и профессионализма заводчан. Материал «Сохраняя вкус лета» – о рекордных урожаях, инновационных технологиях и востребованной консервации, которая дарит лето весь год.

Газета «Приднестровье» уже более трёх десятилетий остаётся живой хроникой страны, отражая судьбы людей, созидающих республику. О том, как издание переживает время, оставаясь верным читателю и открытому слову, рассказал студентам ПГУ главный редактор Александр Карасев. Читайте – «Коллеги».

Цикл материалов «Край обетованный» продолжает рассказ о том, как шведы оказались первопроходцами новых земель Российской Империи, пережили климатические трудности, бедность и голод. История Старошведовки (ныне Змиевки) и её жителей «Приключения шведов в России» – увлекательная страница жизни края, где судьбы людей переплелись с великими геополитическими событиями.

Истории родного края оживают не только в книгах и архивах, но и в сказках, передаваемых из поколения в поколение. В этот раз герой конкурса «Приднестровье – моя земля!» – домовёнок Фаня, хранитель семейного уюта и живой свидетель прошлого, вспоминает своё долгое путешествие сквозь века. О нем – в сказке «Домовенок Фаня».

Три талантливые девушки из Рыбницы покорили Минск на международном конкурсе «Фактор.By». Их энергия, гармония и голоса не оставили зал равнодушным. Как создавалась группа, чем запомнился минский конкурс и почему даже критика может вдохновлять, читайте в интервью «Зажигалочки из Приднестровья».

В мире технологий, где ручной труд – редкость, творчество Оксаны Русу – настоящая сказка наяву. Более 15 лет она превращает обычную шерсть в волшебные игрушки и детали интерьера, каждая из которых хранит тепло человеческих рук. «С любовью свалянные истории» – об этом.

Страница «ЭтаЖи» – территория молодежи. Здесь – мысли, открытия, увлечения и вдохновение тех, кто смотрит на мир широко открытыми глазами. Здесь пишут те, кто чувствует время, – молодые авторы.

Когда в жильцах согласья нет, на лад их дело не пойдет. В постоянной рубрике «Житейские перекрестки» газета расскажет о том, какие заковыристые ситуации могут возникнуть буквально на ровном месте, если попасть в… «Ошалелый подъезд».

Стоит совершить малюсенькое усилие, выйти за порог, и жизнь одаривает куда большим, чем рассчитывал. О тех, кто путешествует в любую погоду и о том, куда они ездят, – зарисовка «Трайста» из постоянной рубрики «Окно в природу».