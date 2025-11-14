Вам буде цікаво! Читайте в номері за 15 листопада

Робоча поїздка Голови Уряду

Представники органів державної влади нашої республіки не дотримуються кабінетного стилю керівництва. Про це красномовно свідчать їхні робочі поїздки (які нерідко мають інспекційний характер) до міст і сільських населених пунктів, на промислові та сільськогосподарські підприємства, на будови, до установ і закладів охорони здоров’я та соціальної галузі. Саме там кується наш економічний потенціал і наше національне багатство.

Керівник вищого виконавчого органу влади Олександр Розенберг відвідав найпівнічніший район республіки. Поїздка була корисною для всіх: і для візитерів, і для сторони, що приймала. У центрі обговорення – ситуація в аграрному секторі та перспективи посівної кампанії, підготовка до зимового опалювального сезону, функціонування соціальних об’єктів.

У поїздці по Кам’янщині Голову Уряду супроводжував і кореспондент нашої газети. Її звіт – на третій шпальті суботнього номера газети.

Якість – найкраща!

Республіканський конкурс «Придністровська якість» набрав обертів. Членам конкурсних комісій, що складаються з представників Торгово-промислової палати, міністерств і відомств, місцевих органів виконавчої влади нині доводиться напружено працювати. Адже цього року взяти участь у змаганні за кращу якість вироблених товарів і наданих послуг виявили бажання ні багато, ні мало – 56 суб’єктів господарювання. Не перший рік вони виявляють палке бажання показати товар з кращого боку. Досить часто саме якість лежить в основі прагнення покупця придбати той чи інший виріб. Якщо він буде якісним і добротним, споживач не пошкодує грошей. Те, що вітчизняним виробникам є що показати, якраз і свідчить конкурс «Придністровська якість», який проводиться вже кілька десятиліть.

Кореспонденти нашої газети теж не перший рік висвітлюють його перебіг. Їхні враження щодо якості придністровських товарів – на 4 і 5 шпальтах чергового випуску друкованого видання «Гомін».

Підприємство-легенда

За часів Радянського Союзу про Тирасполь знали завдяки тому, що тут шили найкращі в країні чоловічі сорочки. Швейна фабрика ім. 40-річчя ВЛКСМ, разом із заводом ливарних машин ім. Кірова, були найбільш відомими підприємствами міста.

Історія фабрики починалася в переможному 45-му з декількох робітниць і швейних машинок. Зате як швидко зростало виробництво в наступні роки! Свідченням тому стали неодноразові перемоги в соціалістичному змаганні.

Очолювала підприємство жінка, яку згодом стали називати легендою – Валентина Соловйова, Герой Соціалістичної Праці.

Про ювілейні урочистості, присвячені 80-річчю нинішньої «Одеми», на шостій шпальті чергового номера «Гомону» розповідає наш кореспондент.

Крім цього, журналісти «Гомону» підготували низку цікавих публікацій, присвячених: