Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 15 ноембрие, ал зиарулуй ностру

Колективул Артистик Емерит — Ансамблул Муничипал де Дансурь ши Мелодий Популаре «Ватра» дин Тираспол — а маркат ун евенимент импресионант ын история екзистенцей сале — 30 де ань де ла ынфиинцаре. Куноскут пентру енерӂия са вибрантэ ши аутентичитатя артистикэ, «Ватра» ну есте доар ун симплу колектив де данс, чи ши ун веритабил симбол ал унитэций ши ал богэцией мултинационале, авынд ын фрунте ун кондукэтор дедикат – балетмайструл Дмитрий Степанович Станев, Артист Емерит ал Културий дин РМН.
Евениментул дин кадрул Колеӂиулуй де Медичинэ «А.Тарасевич» дин капиталэ суб ӂенерикул «Кодул културал нистрян ын кондиций мултикултурале» а ымбинат штиинца ши арта кувынтулуй, рациуня ши сенсибилитатя суфлетулуй. Фиекаре престацие дин кадрул луй а дезвэлуит тема идентитэций културале а Нистренией ши с-а базат пе креация скрииторилор нистрень. Евениментул а фост организат де персоанеле каре ау мениря де а дезволта аша калитэць ка драгостя ши патриотисмул ла тынэра ӂенерацие.
Музеул де Стат де Артэ дин орашул Бендер а гэздуит експозиция ку ӂенерикул «Архитектурный инсайт», дедикатэ микулуй жубилеу де 30 де ань ай факултэций де архитектурэ ши дизайн а Институтулуй Политехник дин кадрул УСН «Т.Г.Шевченко». Ын челе чирка 300 де лукрэрь дин кадрул ачестея ам гэсит идей, кэутэрь, рефлекций асупра архитектурий вииторулуй. Мулте дин лукрэриле вернисате с-ау букурат де апречиере ыналтэ ла конкурсурь интернационале. Ауторий лор сынт лекторь, студенций де азь ши де ерь ай институтулуй.
