Храмовые праздники как повод подписаться на газеты

Осенняя пора – время храмовых праздников. Дни рождения населенных пунктов Приднестровья превращаются в яркие, запоминающиеся праздники. Храмы в селах и городах собирают в одном месте немало жителей для того, чтобы пообщаться, поторговать, отметить лучших, подвести итоги, насладиться искусством самодеятельных и профессиональных артистов, в общем, как говорится, «себя показать и других посмотреть».

Показать на что способны республиканские газеты, что они собой представляют – эту задачу в ходе храмовых праздников решают сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Вместе с коллегами из районных отделений ГУП «Почта Приднестровья» они проводят ставшие уже традиционными «Дни подписчика». Цель – расширить читательскую аудиторию республиканских газет, увеличить число их подписчиков.

В этом ряду не стали исключением храмовые праздники, состоявшиеся селах Фрунзе и Карагаш Слободзейского района. Здесь по традиции сотрудники ГУ «Приднестровская газета» совместно с коллегами из районного филиала ГУП «Почта Приднестровья» провели совместную акцию «День подписчика». Всего была оформлена подписка на 102 экземпляра. В основном, люди отдают предпочтение субботнему выпуску газеты «Приднестровье». Не отстают и республиканские газеты, издающиеся на молдавском «Адевэрул Нистрян» и украинском языках «Гомин».

Напоминаем нашим читателям и потенциальным подписчикам, что в настоящее время в республике проводится подписная кампания на республиканские печатные издания, учредителями которых выступают Верховный Совет и Правительством ПМР, на первое полугодие будущего года. Можно также подписать любимые периодические издания на любой срок. Нужно только обратиться к работникам почты до 20 числа каждого месяца, чтобы уже со следующего иметь возможность читать любимую газету.

Фото Елены Недошковской.