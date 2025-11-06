Анонс газеты «Приднестровье» на 8 ноября

История и современность, люди и их судьбы, традиции и увлечения — всё это на страницах субботнего номера газеты «Приднестровье».

На днях приднестровцы вместе с россиянами отметили День народного единства – праздник, символизирующий стойкость и сплоченность в тяжелейших условиях. О том, что объединяет всех нас, – в материале «Веками испытанный союз».

110 лет назад состоялся третий визит Николая II в будущую столицу Приднестровья. О том, что известно об этом, сохранились ли воспоминания, – в зарисовке «Император в Тирасполе».

На одном из туристических указателей города Слободзеи отмечена ремесленная мастерская с загадочным названием «Шерстяной дом «Миоара». О нем и его хозяйке Светлане Кожухарь узнаете из очерка «Живая нить традиций».

Иногда, чтобы вернуться в прошлое, достаточно опустить иглу на винил. Сергей Мельник собирает пластинки. Для него это не просто хобби — это способ сохранить время, звуки и чувства, живущие в старых мелодиях. Очерк «Старая пластинка» — об этом.

Людям «серебряного возраста» предлагаем очередную страничку «Мои года, мое богатство», темы которой подсказало само время. Осень – пора подготовки огорода и сада к зиме, а еще домашних заготовок из урожая, чем в эти дни и заняты многие пенсионеры.

Белый, будто снег, лёгкий, будто облако, — горностай издавна считался символом чистоты. Теперь он стал ещё и символом хрупкости природы: его имя — на страницах Красной книги ПМР. Почему он достоин особого внимания, узнаете из материала «Монарший зверёк».

В рубрике «Вам Телеграм!» знакомим с самыми интересными постами в приднестровском сегменте «Телеграм» и других мессенджерах.

