Вам буде цікаво! Читайте в номері за 8 листопада

Офіцер міліції: обов’язок і честь

Напередодні Дня міліції ми вшановуємо людей, які присвятили своє життя служінню закону, захисту громадян та забезпеченню спокою в державі.

Одним із таких гідних представників органів правопорядку є заслужений співробітник Міністерства внутрішніх справ, офіцер у відставці Костянтин Бордей. Людина, чий професійний шлях став прикладом відданості справі, честі та мужності. Його багаторічна служба вирізняється високим професіоналізмом, принциповістю та щирою турботою про людей.

Традиції та новації відомого бренду

Сучасна модернізація виробничих потужностей на одному зі старіших підприємств республіки «Букет Молдавии» спрямована на оптимізацію технологічних процесів, збільшення обсягів та покращення якості продукції. Алкогольні напої компанії давно відомі в нашому краї та поза його межами, стали візиткою карткою Придністров’я.

На сторінках нашого видання кореспонденти неодноразово висвітлювали історію, досягнення та сучасний розвиток підприємства, демонструючи його роль у промисловому житті республіки. Цього разу йдеться про сучасні інновації, досягнення та перспективи розвитку, які формують майбутнє компанії та підкреслюють її значення для економіки Придністров’я.

Пісенний віночок з барвінку

Палац культури м. Рибниці зібрав шанувальників української народної пісні, щоб відзначити 35-й день народження народного самодіяльного ансамблю «Барвінок».

Відкриваючи концертну програму, його керівник Володимир Мефодовський сказав: «Для нас уже стало доброю традицією відзначати разом із вами свій день народження. Нинішню концертну програму ми присвячуємо 35-річчю нашої республіки, всьому придністровському народу і, звичайно ж, вам, дорогі рибничани. Як завжди, сьогодні пролунають пісні про кохання, про рідний наш край, про красу нашої чудової природи, про вічні цінності».

