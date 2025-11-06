Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 8 ноембрие, ал зиарулуй ностру

Александр Федченко дин сатул Гыска (Бендер) конфекционязэ обьекте дин нуелуше де салчие дежа де чирка 20 де ань. Идея й-а апэрут атунч кынд а прокурат де ла пяцэ ун кошулец дин аша материе. Деши примул обьект ымплетит де думнялуй ну ера пря атрэгэтор, ну с-а лэсат бэтут, ын скимб астэзь аре ку че се лэуда. Ын колекция луй гэсиць дежа ну нумай обьекте мичь, дар кяр ши мобилиер.

Деталий афлаць ын артиколул «Сенсул вьеций».

Тоамна е анотимпул кулорилор калде, ал меланколией дулчь ши ал реколтей богате. Пентру Наталия ши Станислав Кодымский тоамна ну есте доар о сукчесиуне де лунь, чи симболул унуй легэмынт неклинтит, каре а родит тимп де патру дечений. Ей локуеск ынтр-ун сат молдовенеск, ын каре вяца курӂе лиништит ынтре рыу ши кымп – Жура дин районул Рыбница. Деши фамилия Кодымский а луат наштере пе 8 ноембрие а анулуй 1985, ликэрул драгостей дин привиря лор е сенин ши астэзь.

Секретул драгостей тинере ыл дескоперим ын артиколул «Дефиниция трэйничией»

Ын Четатя Бендер а авут лок жокул ануал интелектуал-спортив де авентурэ «Аванпостул Нистренией». Де дата ачаста титлул де чя май креативэ ши унитэ екипэ л-ау претинс тинерий професорь дин Тираспол, Бендер ши районул Слобозия. Партичипанций с-ау авынтат ын конкурсурь интелектуале, сарчинь креативе ши пробе спортиве, каре й-ау ажутат сэ-шь дескопере потенциалул ынтр-ун мод ноу. Тинерий ынвэцэторь с-ау доведит а фи харничь, куражошь ши спиритуаль.

Деталий гэсиць ын артиколул «Аванпостул Нистренией-2025»