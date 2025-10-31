Анонс газеты «Приднестровье» на 1 ноября

Каждый номер «Приднестровья» — это встреча с людьми, у которых есть чему научиться. На страницах субботнего выпуска — трудовые подвиги и человеческая стойкость, вдохновение и память, любовь к родной земле и своему делу.

Восемь десятилетий – достойный путь трудовой славы и верности делу. Легендарная «Одема» встречает юбилей с новыми достижениями, сохраняя традиции качества и преданности профессии. Об этом — «80 лет вдохновения, мастерства, успеха».

Название «Приднестровская Молдавская Республика» выбрано отнюдь не случайно. В нем отражена многовековая историческая миссия народа, принимавшего активное участие в освоении этих земель, внесшего весомый вклад в формирование многонационального приднестровского единства. О том, как заселялись берега Днестра сотни лет назад, – узнаете из материала «В краю дойн».

«От Фрунзовки до Незавертайловки» — 99 мест, сотни километров и тысячи впечатлений. Семья Шерстюк превратила лето в большое путешествие по родному краю и поделилась своими открытиями.

Жизнь человеческая всегда непредсказуема. Есть ли сила, которая поможет справиться, когда кажется, что всё потеряно, утрачено раз и навсегда, что ничего хорошего уже не будет…

Героиня очерка — человек талантливый, уверенный в себе. Но, как оказалось, и таким людям нужно сильное плечо. О цветной мозаичной жизни героини — в очерке «Семья — моя крепость».

В его руках обычное дерево оживает и становится искусством. «Мастер красного дерева» Леонид Тихонов посвятил всю жизнь любимому делу, которое наполняет её смыслом и радостью. Читайте в одноименном материале.

Старая груша, вековой орех, тихий шелест листвы — всё это части большой любви к родной земле. В очерке Владимира Денисенко «Задумчиво шелестя листвой» оживают воспоминания, связанные с историей Приднестровья и судьбой своего народа.

Для Андрея Вонжула виноград — не просто растение, а живое чудо, в котором соединились земля, солнце и человеческий труд. Потомственный садовод и селекционер из Владимировки уже более тридцати лет создаёт новые сорта и продолжает семейное дело, заложенное его дедом и отцом. «Любовь, рождённая землёй и солнцем» — рассказ о нем.

Со стороны многое может представляться в радужном свете, но, как известно, хорошо там, где нас нет. О том, почему не стоит никому завидовать, – в зарисовке «Два брата».

Скала вблизи села Строенцы давно стала местом притяжения для альпинистов, туристов и просто любителей приключений. Здесь проверяют на прочность не только снаряжение, но и характер, ведь каждая вершина — это маленькая победа над собой. Читайте «Свинерест не Эверест, но всё же…».

Иногда больнее всего ранят не враги, а дети. Фраза «Мы вас рожать не просили!» всё чаще звучит в семьях — как приговор родительской любви и доброте. Порассуждаем в одноименном материале, что с нами происходит и куда делась благодарность.

В конце номера читателей ждут традиционные рубрики «День в истории», «Спортивная орбита», а также календарь знаменательных дат, афиша праздничных мероприятий и очередная фоторабота- участница конкурса «Отдыхаем с «Приднестровьем».