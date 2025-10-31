Вам буде цікаво! Читайте в номері за 1 листопада

Краще один раз побачити…

Святкові заходи на відкритому повітрі з нагоди Дня міста Бендери переносили кілька разів. І нарешті погода змилостивилася! Центром тяжіння стала Бендерська фортеця, де минулими вихідними бендерчани й численні гості широко та яскраво відсвяткували день народження міста. Святкові гуляння вдалися на славу!

Для опису таких неформальних заходів буває складно підібрати відповідні слова, настільки вони емоційно та експресивно відрізняються своїм забарвленням.

Однак завзяту й піднесену атмосферу можна відчути, кинувши навіть побіжний погляд на знімки нашого фотокореспондента Сергія Марченка, яким ми відвели першу смугу чергового випуску газети «Гомін».

Якість найвищого рівня

У членів комісії республіканського конкурсу «Придністровська якість», а також у журналістів, які його висвітлюють, нині гаряча пора. Вони в режимі нон-стоп відвідують установи, організації, підприємства республіки, які виявили бажання взяти участь у ньому. І щоразу дивуються: скільки нової продукції виробляють наші суб’єкти господарювання, водночас підвищуючи її якість. Тому вироблені в Придністров’ї товари мають попит як у республіці, так і поза її межами.

Про якісну продукцію вітчизняних товаровиробників кореспонденти нашої газети розповіли на 4-й і 5-й сторінках свіжого номера тижневика.

На шляху розвитку

Як тільки її не називають: і альтернативна, і зелена, і відновлювана. Йдеться про енергію, яку нам допомагають виробляти природні ресурси: сонце, вітер, вода тощо. Для нашої республіки, яка пережила не першу газову кризу, ця тема стає актуальною подвійно. Використання потенціалу відновлюваних джерел енергії – питання для нас життєво важливе й набуває форми завдання державної важливості. Саме тому наша газета підтримує активну інформаційну кампанію на тему енергоефективності та енергетичної незалежності Придністров’я.

Відрадно, що в республіці з’являються суб’єкти господарювання, готові зробити перспективним і вигідним бізнесом виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел. Зокрема і ДТОВ «Мегаелектромонтаж».

Про найближчі та перспективні плани цього електромонтажного підприємства з розвитку в республіці «зеленої» енергетики можна дізнатися, прочитавши матеріал, розміщений на 5-й шпальті чергового випуску друкованого видання «Гомін».

Поряд із цим творчий колектив нашого видання підготував ще низку публікацій, що стосуються:

президентських стипендіатів;

повсякденної діяльності органів державної влади;

республіканського конкурсу знавців історії;

прийдешніх виборів до представницьких органів влади;

півстолітнього ювілею столичного клубу «Ветеран»;

заготівлі хмизу;

розвитку сільського туризму;

33-ї річниці Республіканського Гідрометцентру.

Головне фото Сергія Марченка.