Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 1 ноембрие, ал зиарулуй ностру

Шкоала молдовеняскэ №3 дин орашул Дубэсарь, ка ши мулте алте школь дин републикэ, се мындреште ку абсолвенций сэй, принтре каре гэсим ши саванць, ши музиканць, ши медичь, ши педагоӂь, мулць динтре каре сынт ку ренуме. Дар ши ей, чей де ерь ши де азь, ла рындул сэу, се мындреск мулт ку а са «Аlma-mater», класынд-о ын топул челор май скумпе локурь де пе пэмынт.

Ку уний динтре ей, дар ши ку педагоӂий де астэзь вэ фачем куноштинцэ ын артиколул «Кэрэруше ымплетите ын шасе».

Ын зиуа, кынд есте чинститэ Кувиоаса Параскева, 27 октомбрие, локуиторий сатулуй Тея сэрбэтэреск Храмул локалитэций, каре ши ын анул курент а адус букурие ши емоцие ын суфлетеле теенилор. А фост о зи ын каре дорул с-а унит ку букурия реведерий, яр господэрииле ау девенит май луминоасе, оамений — май зымбиторь, яр стрэзиле сатулуй с-ау умплут де гласурь веселе ши урэрь де бине.

Деталий гэсиць ын артиколул «Сэрбэтоаря инимилор уните»

Галиней Грибинча, професоарэ ла колеӂиул аграр-техник дин Тираспол, соарта й-а хэрэзит пентру май мулць ань орашул Тираспол, ын каре а венит сэ студиезе спечиалитатя де агроном ын легумикултурэ, абсолвинд май тырзиу ши факултатя де биолоӂие а Университэций де Стат Нистрене «Т.Г.Шевченко». Анул ачеста еа сэрбэтореште трей жубилее. Каре сынт еле афлаць ын артиколул «Мэрия Са – професоара».

Ын шкоала медие де културэ ӂенералэ № 1 дин сатул Кицкань, районул Слобозия, а авут лок конкурсул «Цинутул белшугулуй ши ӂенерозитэций: Нистрения – перла роадей», дедикат Анулуй Попорулуй Нистрян ши Зилей Реколтей. Професоара де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ Елена Вячеславовна Руссу ку мултэ драгосте й-а адунат ла сэрбэтоаре пе елевий дин класеле ынтый-унспрезече, фиекаре класэ презентынду-се ку о зонэ ын стил национал.

Деталий гэсиць ын артиколул «Меляг ал оаменилор харничь».