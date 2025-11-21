Анонс газеты «Приднестровье» на 22 ноября

Читателей субботнего номера газеты «Приднестровье» ждут теплые зарисовки о городах и селах, творческих коллективах и увлекательных событиях повседневной жизни.

В Рыбнице отпраздновали 397-летие города — тепло, с музыкой и словами благодарности людям, которые прославляют родной край. Все подробности — в зарисовке «Цвети, мой город на Днестре!».

21 ноября в Слободзее звучали колокола, призывая людей в храм на праздник, который здесь называют «малой Пасхой». Город вспомнил свои истоки, традиции и тех, кто хранит духовное наследие, ведь «Храм – душа Слободзеи».

Уже 30 лет сюда приходят не только за книгой, но и за особым настроением. Сегодня здесь уживаются литература, народные промыслы, картины и тёплый человеческий разговор. Об истории и атмосфере художественного салона читайте в очерке «Поиски и находки “Поиска”».

А существует ли идеал? Такой вопрос задавал себе один человек много лет спустя. А тогда… тогда он «Не поддался чарам». Небольшая история любви длиною в целую жизнь – в рубрике «Житейские перекрестки».

«Бог создал землю, а голландцы – Голландию» — старинное изречение, в котором есть доля правды, ведь более половины сухопутной территории этой небольшой страны находится ниже уровня моря. Рассказ о небольшом путешествие в Нидерланды (нижние земли) мы, не мудрствуя лукаво, так и назвали: «Ниже уровня моря».

21 ноября в Григориопольском районе храмовый праздник отметили Буторы, Делакеу и Красная Горка, первое упоминание о которой датировано 1870 годом. О прошлом и настоящем села расскажет зарисовка «Красная Горка: история и современность».

Народный цирковой коллектив «Энтузиасты» Дома культуры села Делакеу Григориопольского района отмечает в этом году полувековой юбилей. Сегодня в нём занимаются 35 человек в возрастном диапазоне от 5 до 53 лет. О мастерах баланса и грации, творящих чудеса на манеже, читайте в очерке «Между небом и землёй».

«Приднестровье» продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый откровенный диалог. Журналисты за одним столом с приглашёнными гостями, экспертами в различных областях, говорят об актуальном, о том, что касается каждого. На этот раз мы встречали друзей и единомышленников, наших преданных читателей и соавторов, без участия которых в печать выходит редкий номер. Это общественники и писатели, с которыми газета сотрудничает долгие годы: представители ОНФ, Общественной палаты, ветеранских организаций, творческих союзов, преподаватели и студенты ПГУ. Подробнее — в материале «Газета собирает друзей».

В постоянной рубрике «Форум. Трибуна общения» мы продолжаем диалог с читателями. Их письма о разном: кто-то благодарит медицинских работников за помощь и чуткое отношение, кто-то делится проблемой, а главы госадминистраций стараются дать исчерпывающий ответ.